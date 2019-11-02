В Магаданской области ликвидировали пожар на руднике Polymetal

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пожар на месторождении "Ольча" в Пожар на месторождении "Ольча" в Магаданской области , принадлежащем компании Polymetal, полностью ликвидирован, сообщила пресс-служба МЧС России.

Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что пожар возник в пятницу на глубине почти 400 метров, на поверхность были эвакуированы 15 горнорабочих.

"Пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для тушения пожара привлекались 15 человек и две единицы техники.

Как сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС России по региону, площадь пожара составила три квадратных метра. Пострадавших при пожаре нет.