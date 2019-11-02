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РИА Новости

В Магаданской области ликвидировали пожар на руднике Polymetal

01:25 02.11.2019
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пожар на месторождении "Ольча" в Магаданской области, принадлежащем компании Polymetal, полностью ликвидирован, сообщила пресс-служба МЧС России.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что пожар возник в пятницу на глубине почти 400 метров, на поверхность были эвакуированы 15 горнорабочих.
"Пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для тушения пожара привлекались 15 человек и две единицы техники.
Как сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС России по региону, площадь пожара составила три квадратных метра. Пострадавших при пожаре нет.
Месторождение Ольча находится на границе Среднеканского и Омсукчанского городских округов Магаданской области. Компания "Полиметалл" занимается там подземной добычей золотой и серебряной руды.
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