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РИА Новости

В "Нафтогазе" нашли "серьезный аргумент" в переговорах с Россией

01:23 02.11.2019 (обновлено: 13:42 02.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании компании "Нафтогаз Украины"
Табличка на здании компании Нафтогаз Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Табличка на здании компании "Нафтогаз Украины". Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Принятие закона о выделении газотранспортной системы из "Нафтогаза" даст Киеву "серьезный аргумент" в переговорах о транзите российского газа. Такое мнение высказал в фейсбуке глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.
Верховная рада приняла соответствующий закон 31 октября. Он разработан для выполнения обязательств Украины по протоколу о присоединении страны к Договору об учреждении Энергетического сообщества.
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"Теперь имеем возможность вовремя завершить анбандлинг (разделение деятельности по добыче и транспортировке газа. — Прим. ред.) и получить серьезный аргумент на трехсторонних переговорах с "Газпромом", — утверждает Коболев.
По его словам, теперь у Киева появились основания "убеждать Евросоюз, чтобы он продолжил требовать от России сохранения транзита через украинскую ГТС".
При этом глава "Нафтогаза" отметил, что для успеха на переговорах нужно еще принять сетевые кодексы и обеспечить своевременное заключение пакета договоров для корректного проведения анбандлинга.
Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа истекают в конце нынешнего года. Москва, Киев и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации о продолжении поставок через Украину, но пока безрезультатно.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее назвал три ключевых условия для пролонгирования транзита: это обнуление судебных претензий "Газпрома" и "Нафтогаза", определение нормативной базы контракта на транзит и конкретика в поставках и их объемах.
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Андрей КоболевНафтогаз УкраиныГазпромЕврокомиссияРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Поставка газа Украине,это-преступление!Как можно поставлять блага в страну,где нас ненавидят?!
2 ноября, 05:37
Николай Дорошин
41022206
Приходишь такой весь в магазин и требуешь продать водку за полцены!)))
2 ноября, 06:02
патриот бывший
264410015
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