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РИА Новости

Размер американского госдолга побил новый рекорд

01:17 02.11.2019 (обновлено: 10:32 02.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом пять долларов США
Банкноты номиналом пять долларов США
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом пять долларов США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 ноя — РИА Новости. Американский государственный долг побил очередной рекорд, превысив 23 триллиона долларов, сообщило Министерство финансов Соединенных Штатов.
Из этой суммы лишь 17 триллионов находятся на руках у граждан и финансовых институтов, остальные шесть триллионов представляют собой займы между разными учреждениями федерального правительства.
На момент вступления Дональда Трампа на пост президента долг был ниже 20 триллионов долларов, однако стал расти ускоренными темпами из-за увеличения дефицита федерального бюджета.
В этом году дефицит составил около триллиона долларов. Одна лишь налоговая реформа 2017 года, проведенная Трампом и республиканцами, должна увеличить его на два триллиона за десятилетие. Продолжают расти и расходы на оборону — бюджет Пентагона составляет около 700 миллиардов долларов в год.
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Ранее аналитики американской инвесткомпании AllianceBerstein, под управлением которой находятся активы на 586 миллиардов долларов, подсчитали, что реальный государственный долг США достигает 1832 процентов от общего объема экономики.
Из-за санкционного давления Вашингтона Россия с 2014 года постепенно выводила средства из американского госдолга. Весной 2018-го, после очередной волны санкций, Банк России провел масштабную распродажу, сократив свой портфель трежерис сразу вдвое — с 96,05 до 48,724 миллиарда долларов. По данным Минфина США на август, вложения России в американский госдолг составляли 9,3 миллиарда долларов.
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Популярные комментарии
Не даром демонтировали счетчик госдолга США в реальном времени в Нью-Йорке. Официальная версия властей, чтобы провести необходимую модернизацию его основного дисплея. Информационное экран со встроенным счетчиком был установлен в Нью-Йорке еще в 1989 году для того, чтобы граждане страны были в курсе существующей проблемы госдолга. В сентябре семнадцатого года госдолг превысил отметку 20 трлн. долларов. За пару лет плюсом еще три. Понятно, что этот долг НИКТО и НИКОГДА не вернет. США живут в свое удовольствие в долг за счет других стран мира.Один только военный бюджет чего стоит, а это каждый год....
2 ноября, 04:56
Павел Герасимов
51000156
Кто то сомневался что побьет рекорд?
2 ноября, 02:00
NlNavalnu laif
47400153
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