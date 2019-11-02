Размер американского госдолга побил новый рекорд

ВАШИНГТОН, 2 ноя — РИА Новости. Американский государственный долг побил очередной рекорд, превысив 23 триллиона долларов, сообщило Министерство финансов Американский государственный долг побил очередной рекорд, превысив 23 триллиона долларов, сообщило Министерство финансов Соединенных Штатов

Из этой суммы лишь 17 триллионов находятся на руках у граждан и финансовых институтов, остальные шесть триллионов представляют собой займы между разными учреждениями федерального правительства.

На момент вступления Дональда Трампа на пост президента долг был ниже 20 триллионов долларов, однако стал расти ускоренными темпами из-за увеличения дефицита федерального бюджета.

В этом году дефицит составил около триллиона долларов. Одна лишь налоговая реформа 2017 года, проведенная Трампом и республиканцами, должна увеличить его на два триллиона за десятилетие. Продолжают расти и расходы на оборону — бюджет Пентагона составляет около 700 миллиардов долларов в год.

Ранее аналитики американской инвесткомпании AllianceBerstein, под управлением которой находятся активы на 586 миллиардов долларов, подсчитали, что реальный государственный долг США достигает 1832 процентов от общего объема экономики.