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РИА Новости

Супруга Бута считает бесполезным просить США выдать его

01:15 02.11.2019
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© РИА Новости / Михаил ТургиевАлла Бут
Алла Бут
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Алла Бут. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 ноя – РИА Новости, Михаил Тургиев. Семья Виктора Бута не считает необходимым направлять американским властям запрос о передаче его российской стороне после отказа в третьей аналогичной просьбе другому россиянину Константину Ярошенко, сообщила в субботу РИА Новости по телефону Алла Бут.
"Сейчас понятна уже ситуация более-менее, потому что они отказали (в выдаче России Константину – ред.) Ярошенко. Поэтому мы ничего не подаем, потому что ответ будет понятный, а терять просто так два года глупо… Пока никакой конкретики нет", - сказала она.
Алла Бут с дочерью Елизаветой в конце сентября приехала в США, где впервые за девять лет увиделась с мужем, который отбывает срок в тюрьме города Мэрион, штат Иллинойс. У них осталось еще четыре свидания.
Ранее Минюст РФ направил запрос о возвращении на родину в рамках Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц 1983 года, на что американская сторона ответила отказом. Такие запросы можно подавать раз в два года, в случае Ярошенко это был уже третий раз.
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Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали в конце мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США он отказался.
Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".
Россиянин отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы.
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