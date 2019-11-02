Супруга Бута считает бесполезным просить США выдать его

ВАШИНГТОН, 2 ноя – РИА Новости, Михаил Тургиев. Семья Семья Виктора Бута не считает необходимым направлять американским властям запрос о передаче его российской стороне после отказа в третьей аналогичной просьбе другому россиянину Константину Ярошенко , сообщила в субботу РИА Новости по телефону Алла Бут.

"Сейчас понятна уже ситуация более-менее, потому что они отказали (в выдаче России Константину – ред.) Ярошенко. Поэтому мы ничего не подаем, потому что ответ будет понятный, а терять просто так два года глупо… Пока никакой конкретики нет", - сказала она.

Алла Бут с дочерью Елизаветой в конце сентября приехала в США, где впервые за девять лет увиделась с мужем, который отбывает срок в тюрьме города Мэрион, штат Иллинойс. У них осталось еще четыре свидания.

Ранее Минюст РФ направил запрос о возвращении на родину в рамках Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц 1983 года, на что американская сторона ответила отказом. Такие запросы можно подавать раз в два года, в случае Ярошенко это был уже третий раз.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали в конце мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США он отказался.

Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".