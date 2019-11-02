Власти США не разрешили дополнительные свидания с Виктором Бутом

ВАШИНГТОН, 2 ноя – РИА Новости, Михаил Тургиев. Госдепартамент США не дал разрешения супруге Виктора Бута на дополнительные встречи, хотя официальный ответ так и не прислал, сообщила в субботу РИА Новости по телефону Алла Бут.

По стандартному графику работы тюрьмы встречи родственников с заключенными проводятся по субботам и воскресеньям. На первые четыре недели госдепартамент разрешил семье Бут две дополнительные встречи в неделю, после чего Алла Бут обратилась к ним с просьбой предоставить такую возможность до конца пребывания семьи в США.

"Нам ничего не разрешили, нам ничего не дали. Так ответа официального и нет до сих пор. Были два или три запроса, были две рабочие встречи по этому вопросу, и обещали, но официальной бумаги нет", - сказала она.

По ее словам, у них осталось только четыре встречи. Каждый день свиданий они общаются по три-четыре часа в общем зале тюрьмы рядом с городком Мэрион, штат Иллинойс.

"Тяжело, конечно, общаться, потому что народу много. Наклоняться не разрешают, сразу делают замечания. А так, напротив сидишь – кричать приходится. Я так кашлять начинаю сразу", - рассказала Бут.

"На следующей неделе во вторник мы будем в Нью-Йорке. Это 12 ноября. В Москву мы летим 1 декабря", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, за оставшееся время в Нью-Йорке она планирует провести ряд встреч с адвокатами и российскими дипломатами, чтобы обсудить дальнейшие шаги.

Остался нерешенным и вопрос передачи ее супругу компакт-диска с записанными для него видеопосланиями, самое важное из которых – от его матери, сказала Бут.

"Адвокат этим уже заниматься не может, потому что он получил официальный отказ. Теперь это исключительно по дипломатической линии, посольство будет пытаться что-то сделать", - сообщила она.

Бут не исключила, что потом обратится за помощью к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.

Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".