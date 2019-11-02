Демократ Бето О'Рурк выбыл из борьбы за пост президента США

ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Бето О'Рурк сообщил, что выбывает из борьбы за номинацию Демократической партии в президенты США.
"Хотя с этим сложно смириться, мне стало ясно, что у нашего штаба нет средств на успешное продвижение вперед... Признать это — в лучших интересах компании и партии, которая старается объединиться вокруг одного кандидата, и в лучших интересах нашей страны", - говорится в заявлении О'Рурка, которое он разместил на сайте Medium.com.
Президент США Дональд Трамп, которого О'Рурк постоянно критиковал, отреагировал на заявление политика в Twitter.
"О нет, Бето только что выбыл из президентской гонки, хотя и говорил, что "рожден для этого". А вот и не так!" - написал Трамп.
О'Рурк — бывший конгрессмен, который стал известен как кандидат в сенаторы США в Техасе. Однако он не смог обойти действующего сенатора Теда Круза в этом традиционно республиканском штате на промежуточных выборах 2018 года. О'Рурк считался "восходящей звездой" Демократической партии, однако не смог выделиться на фоне полутора десятков претендентов на номинацию в президенты. В последние месяцы его штаб столкнулся с серьезными трудностями в сборе средств, необходимых для ведения предвыборной кампании.