Демократ Бето О'Рурк выбыл из борьбы за пост президента США

"О нет, Бето только что выбыл из президентской гонки, хотя и говорил, что "рожден для этого". А вот и не так!" - написал Трамп.

О'Рурк — бывший конгрессмен, который стал известен как кандидат в сенаторы США в Техасе. Однако он не смог обойти действующего сенатора Теда Круза в этом традиционно республиканском штате на промежуточных выборах 2018 года. О'Рурк считался "восходящей звездой" Демократической партии, однако не смог выделиться на фоне полутора десятков претендентов на номинацию в президенты. В последние месяцы его штаб столкнулся с серьезными трудностями в сборе средств, необходимых для ведения предвыборной кампании.