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РИА Новости

В Квебеке почти миллион домов остались без электричества из-за шторма

00:14 02.11.2019
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередач. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Почти 1 миллион домов в канадской провинции Квебек остались без электричества из-за сильного дождя и ветра, передает телеканал CTV News со ссылкой на энергетическую компанию Hydro Quebec.
Сообщается, что по состоянию на 14.00 по местном времени (21.00 мск) около 960 тысяч домов в Квебеке, в том числе 122 тысячи в Монреале, остались без электроснабжения в результате шторма.
В компании Hydro Quebec заявили, что пока не ясно, сколько времени займет ремонт электросетей. Предполагается, что электроснабжение будет восстановлено в ближайшие два дня.
Кроме того, по данным энергетической компании NB Power, в провинции Нью-Брансуик более 54 тысяч домов также остались без света из-за непогоды.
Согласно прогнозам национального метеорологического агентства Канады, порывы ветра в некоторых прибрежных районах на востоке страны могут достигать 30 метров в секунду.
Трансформаторная площадка ТЭЦ
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