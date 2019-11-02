В Квебеке почти миллион домов остались без электричества из-за шторма

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Почти 1 миллион домов в канадской провинции Почти 1 миллион домов в канадской провинции Квебек остались без электричества из-за сильного дождя и ветра, передает телеканал CTV News со ссылкой на энергетическую компанию Hydro Quebec.

Сообщается, что по состоянию на 14.00 по местном времени (21.00 мск) около 960 тысяч домов в Квебеке, в том числе 122 тысячи в Монреале, остались без электроснабжения в результате шторма.

В компании Hydro Quebec заявили, что пока не ясно, сколько времени займет ремонт электросетей. Предполагается, что электроснабжение будет восстановлено в ближайшие два дня.

Кроме того, по данным энергетической компании NB Power, в провинции Нью-Брансуик более 54 тысяч домов также остались без света из-за непогоды.