Американский грузовой корабль Cygnus отправится на МКС

ВАШИНГТОН, 2 ноя – РИА Новости. Грузовой космический корабль Cygnus, принадлежащий компании Northrop Grumman, отправится на Грузовой космический корабль Cygnus, принадлежащий компании Northrop Grumman, отправится на Международную космическую станцию (МКС) в субботу, сообщило НАСА на брифинге в пятницу.

Старт корабля на ракете-носителе Antares состоится с космодрома Валлопс в Виргинии в 16:59 мск в субботу. НАСА будет вести прямую трансляцию запуска. Прибытие грузовика на МКС запланировано на понедельник, 4 ноября, он будет пристыкован к американскому модулю Unity (Единство).

Корабль доставит на орбиту около 3,8 тонн груза, в том числе предметы первой необходимости, оборудование для станции и проведения на ней научных экспериментов, а также малые спутники.

Одной из главных составляющих груза корабля на этот раз станет оборудование для ремонта Aльфа–магнитного спектрометра (AMS), который действует на МКС с 2011 года. НАСА сообщало ранее, что в ходе предстоящих выходов в открытый космос планируется провести работы по ремонту и модернизации этого инструмента.

На борту Cygnus на МКС также будет доставлена новейшая разработка по защите астронавтов от космической радиации в ходе предстоящих полетов в далекий космос – антирадиационный жилет AstroRad Vest. Экипажу МКС предстоит провести испытания новинки, в частности, оценить его на удобство и легкость в обращении.