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РИА Новости
РИА Наука

Американский грузовой корабль Cygnus отправится на МКС

00:10 02.11.2019
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© Фото : Twitter/Anne McClainАмериканский грузовой корабль Cygnus
Американский грузовой корабль Cygnus
© Фото : Twitter/Anne McClain
Американский грузовой корабль Cygnus. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 ноя – РИА Новости. Грузовой космический корабль Cygnus, принадлежащий компании Northrop Grumman, отправится на Международную космическую станцию (МКС) в субботу, сообщило НАСА на брифинге в пятницу.
Старт корабля на ракете-носителе Antares состоится с космодрома Валлопс в Виргинии в 16:59 мск в субботу. НАСА будет вести прямую трансляцию запуска. Прибытие грузовика на МКС запланировано на понедельник, 4 ноября, он будет пристыкован к американскому модулю Unity (Единство).
Корабль доставит на орбиту около 3,8 тонн груза, в том числе предметы первой необходимости, оборудование для станции и проведения на ней научных экспериментов, а также малые спутники.
Одной из главных составляющих груза корабля на этот раз станет оборудование для ремонта Aльфа–магнитного спектрометра (AMS), который действует на МКС с 2011 года. НАСА сообщало ранее, что в ходе предстоящих выходов в открытый космос планируется провести работы по ремонту и модернизации этого инструмента.
На борту Cygnus на МКС также будет доставлена новейшая разработка по защите астронавтов от космической радиации в ходе предстоящих полетов в далекий космос – антирадиационный жилет AstroRad Vest. Экипажу МКС предстоит провести испытания новинки, в частности, оценить его на удобство и легкость в обращении.
Помимо этого, на МКС доставят экспериментальную духовку Zero–G Oven, которая, если проект оправдает себя, позволит астронавтам в будущем готовить еду в условиях микро-гравитации. На орбиту также будут доставлены устройство, предназначенное для переработки материалов с целью их последующего использования в 3-D принтере и ряд других научных экспериментов.
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