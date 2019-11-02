Блогер показала, как приготовить мороженое-тянучку по 500-летнему рецепту

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Американская актриса, писательница и блогер Ханна Харт рассказала и показала на YouTube, как приготовить традиционное тянучее ливанское мороженое буза по рецепту 500-летней давности.

Для этого ведущая использовала: молоко, сахар, салеп (порошок из клубней диких орхидей, который по свойствам похож на крахмал, — Прим.ред.), мастику, соль, немного розовой воды и фисташки.

Затем она смешала все ингредиенты (кроме орехов) в большой кастрюле и довела на медленном огне до кипения, постоянно помешивая венчиком, а потом протерла получившуюся массу через сито и приступила к замораживанию.

Для этого Ханна Харт использовала корыто со льдом и ведро. Когда будущее мороженое схватилось, она "била" его специальной огромной толкушкой.