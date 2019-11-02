Развод Зеленского. Кто мешает миру на Украине

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости, Антон Лисицын. Президент Украины анонсировал очередной этап разведения войск в Донбассе, намеченный на 4 ноября. К линии фронта уже прибыли новые группы националистов, чтобы сорвать мирный процесс. Ранее Владимир Зеленский лично убеждал активистов, установивших блокпост в Золотом, сложить оружие. Безуспешно. Разогнать вооруженных боевиков глава государства не может: на стороне националистов глава МВД Арсен Аваков. РИА Новости разбиралось, в чьих руках сегодня реальная власть на Украине.

Штайнмайер-майдан

Киев отводит войска в соответствии с подписанной в Минске "формулой Штайнмайера". Контрольными точками в ходе переговоров были выбраны поселок Петровское и город Золотое. В последнем немедленно объявились вооруженные активисты из "Национального корпуса", они заблокировали разведение сил.

"Национальный корпус" — партия, созданная первым командиром полка МВД "Азов" Андреем Билецким. Ее члены — ветераны этого самого "Азова", волонтеры, участники Евромайдана. Билецкий открыто исповедует, как он сам говорит, социал-националистические взгляды. Некоторое время символом партии была эмблема "Азова" — так называемый вольфзангель, "волчий крюк", популярный у неонацистов.

По сути, "Национальный корпус" — это гражданское крыло "Азова", который формально входит в структуру МВД как подразделение Нацгвардии. Активисты — а фактически боевики — партии стали ядром массовки на так называемом Штайнмайер-майдане — акциях против попытки Зеленского выполнить Минские соглашения и установить мир. Блокпост в Золотом националисты организовали после митингов в Киеве.

Появление вооруженных людей в зоне боевых действий угрожало сорвать процесс разведения войск, поэтому уговаривать их оставить блокпост и сложить оружие поехал лично Зеленский. Перепалка между главой государства и активистами попала на видео. Запись вызвала резонанс на Украине. Многие увидели в поведении Зеленского удар по престижу страны. Фраза "Я ж не лох", сказанная президентом, пошла в народ. И вскоре уже в Мариуполе Зеленского встречали одноименной песней.

Позднее выяснилось, что активист, споривший с Зеленским от имени всего украинского народа, был ранее уличен в мародерстве и ветераном боевых действий не считается. "Ранений и контузий Янтарь не имеет, однако несколько раз попадал под обстрелы, в том числе во время разграбления одного из домов местных жителей", — рассказал о прошлом собеседника президента один из националистов. В общем, обычный бэкграунд боевика.

Ситуация сложилась странная: в зоне боевых действий находится группировка людей с нелегальным оружием безо всяких законных оснований. Эти самозванцы установили блокпост, и Киев не может выполнить свои международные обязательства. То есть внешняя политика страны зависит от группы националистов, и Верховный главнокомандующий не в силах их выдворить оттуда.

По закону разогнать активистов могут и должны полицейские. Но руководство МВД открыто встало на их сторону в конфликте с Зеленским.

© Фото : Нацполиция Луганской области Сотрудники полиции Украины в Золотом-4 © Фото : Нацполиция Луганской области Сотрудники полиции Украины в Золотом-4

Министр внутренних дел Арсен Аваков, с одной стороны, признал, что никто не имеет права находиться в прифронтовой зоне с оружием во время действия особого режима. Но с другой — глава МВД усомнился в том, что активисты "Нацкорпуса" преступают закон. "Есть порядок, который не будет нарушать настоящий патриот Украины, думаю, Билецкий в частности", — высказал Аваков свою точку зрения.

А заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян объяснил, почему сотрудники МВД не будут применять силу к "активистам" в Золотом: "Если их будут штурмовать, уж поверьте, я одним из первых напишу рапорт на увольнение. Я в жизни этого не сделаю, это чушь".

Открытое неповиновение Авакова можно было предсказать: глава МВД и ранее заявлял о себе как о члене партии войны. И сейчас в очередной раз подчеркнул, что он — против урегулирования конфликта в Донбассе: "Разведение — это процедура, которая проводится с 2016 года. К сожалению, вряд ли Украина сможет достичь путем переговоров хорошего мира с россиянами, я в это не верю".

Нарушения прав человека и случаи пыток

Моральную и неформальную поддержку министр внутренних дел оказал не только активистам "Национального корпуса" в Золотом, но и их побратимам из "Азова". В октябре американские конгрессмены обратились в Госдепартамент с просьбой признать эту воинскую часть террористической организацией.

"Батальон "Азов" — известная ультранационалистическая добровольческая организация на Украине, которая открыто приглашает неонацистов в свои ряды. За относительно короткую историю этой группировки ООН зафиксировала нарушения прав человека и случаи пыток", — говорилось в обращении. Конгрессмены обратили внимание на связь между "Азовом" и террористом, устроившим массовое убийство в новозеландском городе Крайстчерч в марте 2019 года. По некоторым сведениям, подчеркивали американские политики, стрелок тренировался с "азовцами" и носил шеврон с символом этой части.

© AFP 2019 / Mark Mitchell/Pool Обвиняемый в массовом убийстве Брентон Таррант в суде города Крайстчерч, Новая Зеландия © AFP 2019 / Mark Mitchell/Pool Обвиняемый в массовом убийстве Брентон Таррант в суде города Крайстчерч, Новая Зеландия

Теракт в Крайстчерче, в свою очередь, повлиял на преступников, совершивших массовые расстрелы в городах Повей в Калифорнии и Эль-Пасо в Техасе, отмечалось в письме в Госдеп. Поэтому конгрессмены пришли к выводу: "Связь между "Азовом" и терактами в Америке очевидна".

Аваков назвал это обращение "умышленной попыткой ослабить позицию нашего государства в мире". На встрече с замглавы миссии США в Киеве Кристиной Квин министр настаивал на том, что полк неонацистов, националистов и язычников — это "законное регулярное подразделение Национальной гвардии", а личный состав — сплошь отличники боевой и политической подготовки, защищающие Украину.

Аваков также проинспектировал расположение части, чтобы поддержать бойцов. "Это одно из самых профессиональных и подготовленных подразделений. Наша философия — максимальное содействие тем, кто защищает Украину", — подчеркнул он.

Борьба Авакова с Зеленским

После победы "Слуги народа" на выборах в Раду соратники Зеленского потребовали снять Авакова с поста главы ведомства. Претензий к нему было достаточно: и провал реформы, и непрофессионализм полиции, и потакание боевикам, и произвол силовиков. Но Аваков сохранил пост — как уверяли в партии, временно, на некий переходный период. И в кризисный момент он, очевидно, решил показать главе государства, кто главный в стране и у кого в руках настоящая власть.

"События в Золотом — симптомы подковерной борьбы. Конфликт обусловлен слишком значительной ролью Авакова в украинской политике. Глава МВД в чем-то является альтернативным президенту центром влияния, власти. Он как минимум претендует на это, — объясняет руководитель Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. — Но такие демонстрации силы выходят ему боком. Фактор Авакова всем мешает. И партнерам на Западе, и политикам внутри Украины постоянно надо учитывать его интересы, а еще интересы (украинского олигарха Игоря) Коломойского, еще кого-то. Это очень неудобно".

Собеседник РИА Новости считает, что в ближайшее время противостояние не приобретет открытую форму. "На прямой конфликт обе стороны не пойдут. Скорее всего, Авакова переведут на другую работу, не касающуюся МВД напрямую", — высказывает мнение Бортник.

Бывший депутат Одесского горсовета Игорь Димитриев объясняет, почему Аваков чувствует себя так уверенно: "Он выходец из харьковских полукоммерческих, полукриминальных кругов. Там склонны к жестким вариантам решения вопросов. Будучи еще опальным и оппозиционным политиком, Аваков сделал ставку на людей из милицейских структур и криминала. Он их легализовал в политике через патриотические организации. И после Евромайдана у него уже была широкая сеть из решительных персонажей. Он их провел по карьерной лестнице МВД, и теперь Аваков — один из немногих политиков с кадровым ресурсом".

Правда, в какой-то мере глава МВД стал заложником своих протеже в политике и националистических организациях. "На Украине немного способов реализоваться, Аваков предложил тысячам молодых мужчин приемлемый вариант: стань патриотом, круши памятники, ходи на митинги! Но теперь он должен поддерживать активность своих подопечных постоянно. Заодно демонстрировать президенту, что без него ничего значимого в стране не произойдет", — добавляет собеседник РИА Новости.