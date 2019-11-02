Эксперты рассказали, в какие страны поедут туристы на ноябрьские праздники

Оказалось, что более трети путешественников (36,3%), купивших пакетные туры, решили отправиться в Турцию. Это безвизовое направление, перелет на курорты занимает примерно три часа, купальный сезон продолжается до середины ноября, температура воды в море достигает 25 градусов. Цены на отели в начале ноября существенно ниже, чем в октябре: средняя стоимость проданного тура на ноябрьские праздники составила 78,5 тысячи рублей (без учета продолжительности и числа человек в путевке).