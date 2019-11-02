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РИА Новости
Культура

Дмитрий Певцов: зрители развращены блокбастерами

08:00 02.11.2019 (обновлено: 08:13 02.11.2019)
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© Фото : пресс-служба Дмитрия ПевцоваАктер Дмитрий Певцов
Актер Дмитрий Певцов
© Фото : пресс-служба Дмитрия Певцова
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. Дмитрий Певцов на сцене уже 35 лет. В честь этой даты он вместе с "Певцовъ-Оркестром" выступит 2 и 3 ноября в Кремлевском дворце с концертами, прозвучит музыка из советского кино. Перед шоу народный артист России в интервью РИА Новости рассказал, кто подходит на пост худрука "Ленкома" и почему он захотел сыграть Сталина.
— Ваши концерты в Кремлевском дворце называются "Музыкальные шедевры советского кино". Недавно вы сказали, что в ту эпоху рождались удивительные произведения, а в российском кино ничего подобного нет.
— Насчет шедевров — время покажет. Есть талантливое кино, но такой блестящей киномузыки, как тогда, просто нет. И таких композиторов, как Таривердиев, Фельцман, Петров, Гладков, Френкель, Дунаевский, Окуджава, Крылатов, тоже нет.
— Как думаете, с чем это связано?
— Есть такое ужасное выражение в нашем шоу-бизнесе: "пипл хавает". Сейчас главное — коммерция: либо украсть во время (или до начала) производства, либо заработать любыми способами, сэкономив на чем можно и нельзя, в том числе и на музыке.
А вот в советском кино при профессиональной редактуре и жесткой цензуре были попытки с людьми говорить о том, что волнует — и делать это честно, талантливо, не жалея ни себя, ни кинематографических ресурсов. Сейчас таких попыток почти нет, художников поменьше стало, да и в принципе все помельчало, а актерская профессия вообще девальвировалась.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Дмитрий Певцов, Михаил Ефремов и Василий Мищенко в сцене из спектакля "Анархия" в постановке Гарика Сукачева в "Современнике"

Дмитрий Певцов, Михаил Ефремов и Василий Мищенков сцене из спектакля Анархия в постановке музыканта Гарика Сукачева в театре Современник
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Дмитрий Певцов, Михаил Ефремов и Василий Мищенко в сцене из спектакля "Анархия" в постановке Гарика Сукачева в "Современнике"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Дмитрий Певцов (Дон Джованни) и Марина Ермолова (Донна Анна, дочь Командора) в сцене из спектакля "Дон Джованни" в Театре имени М. Н. Ермоловой

Дмитрий Певцов и Марина Ермолова в сцене из спектакля Дон Джованни в Театре имени М.Н. Ермоловой
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Дмитрий Певцов (Дон Джованни) и Марина Ермолова (Донна Анна, дочь Командора) в сцене из спектакля "Дон Джованни" в Театре имени М. Н. Ермоловой

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Дмитрий Певцов (Дон Джованни) в сцене из одноименного спектакля в Театре имени М. Н. Ермоловой

Дмитрий Певцов в сцене из спектакля Дон Джованни в Театре имени М.Н. Ермоловой
3 из 3

Дмитрий Певцов (Дон Джованни) в сцене из одноименного спектакля в Театре имени М. Н. Ермоловой

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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1 из 3

Дмитрий Певцов, Михаил Ефремов и Василий Мищенко в сцене из спектакля "Анархия" в постановке Гарика Сукачева в "Современнике"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
2 из 3

Дмитрий Певцов (Дон Джованни) и Марина Ермолова (Донна Анна, дочь Командора) в сцене из спектакля "Дон Джованни" в Театре имени М. Н. Ермоловой

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
3 из 3

Дмитрий Певцов (Дон Джованни) в сцене из одноименного спектакля в Театре имени М. Н. Ермоловой

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Актеры менее талантливы или прикладывают меньше усилий, чтобы вжиться в роль?
— Не в самих актерах дело, а в отношении к профессии. Набирая студентов на очередной курс, я вижу, что для большинства актерская профессия — это умение шутить и придуриваться, как ребята из КВН или Comedy Club. И тогда будет тот самый успех. А что такое настоящая, профессиональная актерская работа — об этом люди имеют мало представления. Только те, кто ходит в театры.
— Но есть популярные актеры не из КВН — например, Александр Петров, Данила Козловский.
— Да, конечно, я говорю об общей тенденции. У нас самих в "Ленкоме" уже есть новые Янковские и новые Броневые. Я это вижу, и это радует.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Дмитрий Певцов на юбилейном вечере к 90-летию "Ленкома"

Народный артист РФ Дмитрий Певцов выступает на юбилейном вечере, посвященном 90-летию Московского государственного театра Ленком
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Дмитрий Певцов на юбилейном вечере к 90-летию "Ленкома"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© Фото : пресс-служба Дмитрия Певцова

Актер Дмитрий Певцов в студии звукозаписи

Актер Дмитрий Певцов
2 из 3

Актер Дмитрий Певцов в студии звукозаписи

© Фото : пресс-служба Дмитрия Певцова
© Фото : пресс-служба Дмитрия Певцова

Дмитрий Певцов во время концерта

Актер Дмитрий Певцов
3 из 3

Дмитрий Певцов во время концерта

© Фото : пресс-служба Дмитрия Певцова
1 из 3

Дмитрий Певцов на юбилейном вечере к 90-летию "Ленкома"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 3

Актер Дмитрий Певцов в студии звукозаписи

© Фото : пресс-служба Дмитрия Певцова
3 из 3

Дмитрий Певцов во время концерта

© Фото : пресс-служба Дмитрия Певцова
— Как изменить общую тенденцию? Чтобы появились талантливые саундтреки и актеры меньше были заточены только на финансовый успех?
— Один умный человек сказал: "Население беспомощно перед телевидением". Весомая часть того, что у нас творится на ТВ и в интернете, находится за гранью добра и зла, за пределами понятий "мораль", "совесть", "нравственность". Если это транслируется почти в каждом доме, что происходит с незрелыми мозгами и душами, которые взрослеют рядом с такими источниками информации? Нет, профессионалы не исчезают. Но потребности в настоящих глубоких талантах нет. Зато процветает шоу-бизнес, где бесполые существа выходят на сцену в трусах или вообще без них и исполняют чудовищные тексты под пошлые однообразные мелодии.
Вы говорили, что "Ленкому" нужен худрук, и предложили на этот пост дочь Марка Анатольевича Александру Захарову. Но у вас самого большой опыт, плюс вы один из ведущих артистов. Не думали, что сами могли бы занять этот пост?
— Убежден, что Александра Марковна Захарова больше, чем я, подходит на должность худрука "Ленкома". Более чем 30-летний профессиональный опыт, определенный художественный взгляд, незанятость в альтернативных театральных проектах, папина фамилия, в конце концов, — этого достаточно для того, чтобы под ее руководством театр бережно сохранял то, что было создано великим Марком Захаровым.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкАктеры Дмитрий Певцов и Александра Захарова в сцене из спектакля "Фальстаф и принц Уэльский" в театре Ленком
Актеры Дмитрий Певцов и Александра Захарова в сцене из спектакля Фальстаф и принц Уэльский в театре Ленком
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Актеры Дмитрий Певцов и Александра Захарова в сцене из спектакля "Фальстаф и принц Уэльский" в театре Ленком
Но, похоже, скоро устав "Ленкома", где был узаконен баланс между худруком театра и директором, изменят. И под всеми документами (в том числе и творческого характера) теперь будет одна подпись, нашего директора Марка Борисовича Варшавера. А ведь даже сам Марк Захаров изредка, но ошибался в выборе приглашенных к нам режиссеров... Новых захаровских постановок, которые раньше держали планку театра на определенном художественном уровне (находясь в балансе с другими, не его, спектаклями), у нас уже не появится. И вот тут, при выборе режиссеров, одной головы может и не хватить.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктеры Александр Збруев и Дмитрий Певцов во время сбора труппы Московского государственного театра "Ленком"
Актеры Александр Збруев и Дмитрий Певцов во время сбора труппы Московского государственного театра Ленком
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Актеры Александр Збруев и Дмитрий Певцов во время сбора труппы Московского государственного театра "Ленком"
Кроме того, при всей гениальности и бодрости нашего директора, настанет момент, когда и он уйдет. И на его место может прийти "варяг", которому будет наплевать на творческое наследие Марка Захарова. Вот и на этот случай очень важен наш, "внутренний" ленкомовский худрук, который бы не позволил рушить то, что Марк Захаров создавал на протяжении 46 лет.
— Можете рассказать, о чем новая постановка "Капкан"?
— Это отчасти фарс — там много странно-смешного. Мы идем по плану, записям, эскизам Марка Анатольевича. Фабула Сорокина, а остальное писал Захаров. Детали пока не буду раскрывать, но могу добавить, что действие происходит в двух эпохах: современность и конец 1930-х годов.
Репетиция спектакля Небесные странники в театре Ленком
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Дочь Марка Захарова назначена режиссером спектакля "Капкан" в "Ленкоме"
— Знаю, вы репетируете роль Сталина. Чем вас заинтересовала эта историческая фигура? Нет опасений, что зрители могут вас не понять?
— Думать о зрителях — прерогатива режиссера. Марк Анатольевич всегда мастерски выстраивал восприятие публики. У него свое видение этого персонажа, а когда я начал готовиться и изучать материалы, то высказал несколько своих предположений. В итоге он что-то поменял и даже добавил по роли. Мне фигура Сталина интересна, это все-таки личность мирового масштаба. И работа эта для меня по-актерски любопытная.
— Вы недавно снялись в картине "На Париж". В ней блестящий актерский состав, сценарий писал Говорухин, плюс это хорошая человеческая история. Бюджет 180 миллионов, а собрала в прокате девять миллионов с небольшим. И мы возвращаемся к вопросу успеха. Как думаете, почему получилась такая маленькая касса?
— Если бы сейчас Тарковский снял "Зеркало" и фильм показали в прокате, то сколько бы он заработал? Я думаю, еще меньше. Зрители за последние 25 лет развращены блокбастерами, в которые можно включится с любой минуты, жуя попкорн и запивая кока-колой. Многие разучились смотреть кино. Фантастика, монстры, спецэффекты и компьютерная графика, побольше ужасов — вот составляющие успешного проката. Очень сложно вернуть зрителя к осмысленному, душевному, человеческому кино.
— Вы активны в соцсетях. Недавно в инстаграме, поздравляя жену с именинами, вы написали о том, что после стольких лет брака Ольга Дроздова взяла вашу фамилию. С чем связано такое решение?
— Это лучше спросить у нее самой. Мы уже 28 лет вместе, но это серьезный шаг для православной семьи. Это акт смирения, растворения. Что до творческой части — при смене фамилии в паспорте сценическое имя может остаться тем же. Другое дело, что наши студенты называют себя "певчие дрозды". Вот тут мы начали думать, как с этим разбираться.
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" на творческой встрече к 35-летнему юбилею сценической деятельности Певцова

Актер Дмитрий Певцов и актриса Ольга Дроздова в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня во время творческой встречи
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Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" на творческой встрече к 35-летнему юбилею сценической деятельности Певцова

© РИА Новости / Владимир Трефилов
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов с сыном в корпоративном доме "Боско" в здании Морвокзала в дни проведения ХХII зимних Олимпийских игр в Сочи

Актриса Ольга Дроздова и актер Дмитрий Певцов с сыном Ярославом в корпоративном доме Боско в Сочи
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Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов с сыном в корпоративном доме "Боско" в здании Морвокзала в дни проведения ХХII зимних Олимпийских игр в Сочи

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Дмитрий Певцов с супругой Ольгой Дроздовой и сыном Елисеем во время воскресника в рамках фестиваля искусств "Черешневый лес" в парке Горького

Актер Дмитрий Певцов с супругой Ольгой Дроздовой и сыном Елисеем во время воскресника, проходящего в рамках фестиваля искусств Черешневый лес в ЦПКиО им. Горького
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Дмитрий Певцов с супругой Ольгой Дроздовой и сыном Елисеем во время воскресника в рамках фестиваля искусств "Черешневый лес" в парке Горького

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 3

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" на творческой встрече к 35-летнему юбилею сценической деятельности Певцова

© РИА Новости / Владимир Трефилов
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2 из 3

Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов с сыном в корпоративном доме "Боско" в здании Морвокзала в дни проведения ХХII зимних Олимпийских игр в Сочи

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 3

Дмитрий Певцов с супругой Ольгой Дроздовой и сыном Елисеем во время воскресника в рамках фестиваля искусств "Черешневый лес" в парке Горького

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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— Вы поете, снимаетесь в фильмах, играете в спектаклях, мюзиклах, преподаете. Есть еще не реализованные мечты?
— Есть у меня одна творческая нереализованная мечта: взять всю семью и хотя бы недели три побыть всем вместе где-нибудь. Вот такой вид творчества мне пока недоступен.
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КультураМаксим ДунаевскийВладимир СорокинВладимир МеньшовАлександр ПетровДанила КозловскийМарк ВаршаверМикаэл ТаривердиевЛенкомОльга ДроздоваМарк ЗахаровАлександра ЗахароваБулат ОкуджаваМоскваРоссияДмитрий Певцов
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