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РИА Новости
Война в Сирии

Страны Европы выбирают пагубный путь, идя на поводу у США, заявил Лавров

23:59 01.11.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Европейские страны, следуя на поводу у США по ряду направлений, действуют ситуативно, но все попытки действовать вопреки международному праву пагубны, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью для программы "Международное обозрение" на канале "Россия 24".

"Никому не хочется оказаться в мире с правилами, которые будут означать бесправие для всех остальных. Если наши европейские коллеги идут на поводу у США в тех вопросах, о которых я упомянул – ОЗХО и целый ряд других направлений, то они действуют ситуативно. Они не понимают, что эта бомба будет воспроизведена в том числе и в тех ситуациях, когда им будет не нужно отказываться от международно-правового фундамента и получать навязанные извне правила" , - заявил Лавров.

По его словам, "такие ситуации вполне прогнозируемы".
"Это так же, как в Ливии. Когда разрушали эту страну, то использовали террористов для того, чтобы свалить режим Муаммара Каддафи. Когда свалили Муаммара Каддафи, террористы пошли на Мали. И тогда уже наши французские коллеги, открыто признававшие, что они их вооружают, стали просить о поддержке в противодействии этим террористам в Мали", - продолжил министр.
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Он напомнил, что "вместо выполнения международно-правовой резолюции Совета безопасности ООН, которая запрещала поставлять в Ливию оружие, пользовались правилом, что все средства хороши, чтобы свалить Муаммара Каддафи".
"Потом – за что боролись, на то и напоролись. До сих пор эти люди в Мали продолжают поддерживать напряженность, осуществлять террористические акты. То же самое, что было и в Ираке, когда появилась ИГИЛ*. То же самое, что было в Сирии, когда из "Аль-Каиды" появилась "Джабхат ан-Нусра (запрещены в России)", - указал Лавров.
Он подчеркнул, что все попытки использовать правила, которые противоречат международному праву, пагубны. "Международное право гласит: с террористами никаких договоренностей быть не может", - заявил министр.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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