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РИА Новости

От американских санкций не застрахованы даже союзники США, считает Лавров

23:59 01.11.2019 (обновлено: 00:00 02.11.2019)
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / ТАСС/POOL
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Ни одна страна, даже союзник США не застрахована от американских санкций, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Никто не застрахован, даже американские союзники, от санкций. Это такая дубина, которой размахивают абсолютно бездумно", - заявил он в интервью для программы "Международное обозрение" на канале "Россия 24".
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Санкционная политика США не способствует миру, заявил глава парламента КНДР
Министр добавил, что государства, которые пользуются долларами в экономических отношениях с другими странами, "в любой момент могут стать заложниками американских геополитических замыслов".
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Сергей ЛавровМИД РФРоссияСШАВ мире
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