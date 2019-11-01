От американских санкций не застрахованы даже союзники США, считает Лавров

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Ни одна страна, даже союзник США не застрахована от американских санкций, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Никто не застрахован, даже американские союзники, от санкций. Это такая дубина, которой размахивают абсолютно бездумно", - заявил он в интервью для программы "Международное обозрение" на канале "Россия 24".
Министр добавил, что государства, которые пользуются долларами в экономических отношениях с другими странами, "в любой момент могут стать заложниками американских геополитических замыслов".