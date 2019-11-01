Лавров рассказал, что США делают с сирийской нефтью

И след простыл. США избавились от аль-Багдади "должным образом" Госдепу, точнее, его особому, имени товарища Пауэлла, отделу по пробиркам дан приказ готовить емкость с порошком, похожим на пепел аль-Багдади, чтобы потрясти им воображение Совбеза. Если до этого дело дойдет.