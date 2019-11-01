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РИА Новости
Война в Сирии

Лавров рассказал, что США делают с сирийской нефтью

23:55 01.11.2019
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / ТАСС/POOL
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. За счет доходов от нефти в Сирии США поддерживают лояльные им вооруженные формирования, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США будут защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят силой на попытки их захватить. По его словам, американские солдаты не намерены пускать туда ни Россию, ни сирийских военных.
"Нефть опять же. ИГИЛ* – Бог с ней, а вот нефть будем оберегать, чтобы ее не захватило сирийское государство". О том, что делают американцы с нефтью, наше министерство обороны подробно и на основе фактических документов рассказало", - сказал российский министр в интервью программе "Международное обозрение" на канале "Россия 24".
"Нефть вывозится на переработку за пределы Сирии, и, конечно, за счет доходов от этой нефти США поддерживают лояльные им вооруженные формирования", - продолжил Лавров.
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* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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Война в СирииВойна в СирииСергей ЛавровМИД РФСирияСШАВ мире
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