Лавров рассказал, что США делают с сирийской нефтью

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. За счет доходов от нефти в Сирии США поддерживают лояльные им вооруженные формирования, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США будут защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят силой на попытки их захватить. По его словам, американские солдаты не намерены пускать туда ни Россию, ни сирийских военных.
"Нефть опять же. ИГИЛ* – Бог с ней, а вот нефть будем оберегать, чтобы ее не захватило сирийское государство". О том, что делают американцы с нефтью, наше министерство обороны подробно и на основе фактических документов рассказало", - сказал российский министр в интервью программе "Международное обозрение" на канале "Россия 24".
"Нефть вывозится на переработку за пределы Сирии, и, конечно, за счет доходов от этой нефти США поддерживают лояльные им вооруженные формирования", - продолжил Лавров.
Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев ранее заявил, что нефтеносные районы на северо-востоке Сирии должны контролироваться сирийским правительством.
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков ранее говорил, что государственные органы США ежемесячно получают от добычи нефти в Сирии свыше 30 миллионов долларов.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.