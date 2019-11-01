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РИА Новости

Москве интересно подключить Иран к формату Россия-Китай-США по Афганистану

23:54 01.11.2019 (обновлено: 00:00 02.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании Ученого совета ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова, посвященном 90-летию со дня рождения Е. М. Примакова. 28 октября 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании Ученого совета ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова, посвященном 90-летию со дня рождения Е. М. Примакова. 28 октября 2019
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. У России есть интерес к подключению Ирана к российско-китайско-американскому формату по Афганистану, такой вариант может быть перспективным, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"Есть у нас с ними (США) диалог по Афганистану. Возник российско-китайско-американский формат, к которому подключался Пакистан. Есть интерес в подключении Ирана к этому формату. Он может быть перспективным. Неплохое взаимодействие по Северной Корее, по Корейскому полуострову в целом", - заявил Лавров в интервью программе "Международное обозрение" на канале "Россия 24".
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки ИГ*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
Вопрос о запуске прямого мирного диалога между противоборствующими силами в Афганистане обсуждается на различных площадках, в том числе в Москве, где 9 ноября 2018 года в закрытом формате прошла встреча по Афганистану с участием представителей региональных государств. Впервые в аткой встрече приняла участие делегация талибов. Из Афганистана тогда прибыл Высший совет мира, который позиционирует себя как посредника между правительством и талибами.
В течение последних месяцев США вели переговоры с "Талибаном" об урегулировании в Афганистане. В начале сентября глава американской делегации Залмай Халилзад заявил, что предварительный вариант соглашения предусматривает вывод на начальном этапе 5 тысяч из примерно 14 тысяч военнослужащих США, расквартированных в Афганистане, в течение следующих 135 дней. Однако затем подписание соглашения сорвалось из-за позиции американской администрации.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Активисты из организации Белые каски в Сирии
Вчера, 23:51РИА Новости
Лавров заявил, что США продолжают поддерживать "Белые каски" в Сирии
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Сергей ЛавровАфганистанКитайРоссияСШАБезопасностьВ мире
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