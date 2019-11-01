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РИА Новости

Лавров заявил, что США продолжают поддерживать "Белые каски" в Сирии

23:51 01.11.2019
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© AFP 2019 / Amer Almohibany Активисты из организации "Белые каски" в Сирии
Активисты из организации Белые каски в Сирии
© AFP 2019 / Amer Almohibany
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. США продолжают поддерживать группу провокаторов "Белые каски" в Сирии, поэтому провокации с применением химического оружия могут произойти в любой момент, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Это может произойти в любой момент", - ответил Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" на вопрос, можно ли сейчас ожидать что-то вроде применения химического оружия в сирийской провинции Идлиб.
"США продолжают поддерживать провокаторов под названием "Белые каски", которые находятся в Идлибе на территориях, контролируемых "Хейят Тахрир аш-Шам", то есть "Джабхат ан-Нусрой" (запрещена в России)", - сказал министр.
По словам дипломата, это лишний раз говорит о том, какое реноме имеют "Белые каски".
Активист организации Белые каски в городе Дарайа
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А то, что они были напрямую задействованы в целом ряде провокаций, доказано и видеокадрами, и пресс-конференцией, на которой выступали дети, которых использовали для постановочных кадров. Пресс-конференцию мы организовывали в Гааге в рамках одного из заседаний Организации по запрещению химического оружия. Идет очень серьезная информационная война.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании Ученого совета ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова, посвященном 90-летию со дня рождения Е. М. Примакова. 28 октября 2019
Сергей Лавров
глава МИД России
Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности. В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии и, в частности, возлагали на них ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.
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