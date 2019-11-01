Лавров заявил, что США продолжают поддерживать "Белые каски" в Сирии

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. США продолжают поддерживать группу провокаторов "Белые каски" в Сирии, поэтому провокации с применением химического оружия могут произойти в любой момент, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Это может произойти в любой момент", - ответил Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" на вопрос, можно ли сейчас ожидать что-то вроде применения химического оружия в сирийской провинции Идлиб.
"США продолжают поддерживать провокаторов под названием "Белые каски", которые находятся в Идлибе на территориях, контролируемых "Хейят Тахрир аш-Шам", то есть "Джабхат ан-Нусрой" (запрещена в России)", - сказал министр.
По словам дипломата, это лишний раз говорит о том, какое реноме имеют "Белые каски".
А то, что они были напрямую задействованы в целом ряде провокаций, доказано и видеокадрами, и пресс-конференцией, на которой выступали дети, которых использовали для постановочных кадров. Пресс-конференцию мы организовывали в Гааге в рамках одного из заседаний Организации по запрещению химического оружия. Идет очень серьезная информационная война.
Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности. В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии и, в частности, возлагали на них ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.