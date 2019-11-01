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РИА Новости

Самолет МЧС России прилетел в Сербию для тушения лесных пожаров

23:47 01.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкТяжёлый военно-транспортный самолёт Ил-76
Тяжёлый военно-транспортный самолёт Ил-76
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Самолет Ил-76 МЧС РФ прибыл в Сербию для тушения природных пожаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Самолет МЧС России приземлился в аэропорту сербского города Ниш в 23.10 мск", - сказал собеседник агентства.
По его словам, группу специалистов МЧС РФ в аэропорту встретили представители российско-сербского гуманитарного центра, посольства РФ в Республике Сербия, Сектора по ЧС МВД Сербии и администрации города.
"К тушению природных пожаров в Сербии российский самолет приступит утром 2 ноября", - добавил представитель министерства.
Воздушное судно оснащено специальными выливными авиационными приборами (ВАП-2), что позволяет сбросить за один раз на очаг пожара более 42 тонн воды. Ранее в министерстве РИА Новости сообщили, что всего в Сербию для участия в ликвидации природных пожаров направлены 12 специалистов МЧС России.
Военно-транспортный самолёт Ил-76 МД-90А
11 октября, 00:16РИА Новости
Ил-76, месяц боровшийся с пожарами в Боливии, возвращается в Россию
Сектор по ЧС МВД Сербии ранее задействовал 200 человек на тушении крупного возгорания на горном массиве Стара-Планина на границе с Болгарией. Пожар на высоте 1,9 тысячи метров над уровнем моря начался около полудня в воскресенье в месте Вражья-Глава. Отмечается, что объекты и население находятся вне опасности.
Решение об официальном запросе правительству России о пожарном самолете принято кабмином Сербии в четверг. В подписанном премьером Аной Брнабич документе указано, что Ил-76 будет на три дня с момента прибытия задействован в тушении пожара на горном массиве Стара-Планина на границе с Болгарией на юго-востоке страны. Сербское правительство выделило на эти расходы 22,5 миллиона динаров (около 190 тысяч евро).
Начальник Сектора по ЧС МВД Сербии Предраг Марич в четверг посетил районы возгорания и заявил, что на Стара-Планине "нет активного пожара, а пожары в Пчиньском округе на юге страны взяты под контроль". Тушению способствовало похолодание и начавшиеся дожди.
Алексей Чепа
31 октября, 17:55РИА Новости
Россия может быть посредником в переговорах Сербии с Косово, считают в ГД
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Ил-76МЧС РФСербияРоссияВ мире
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