Самолет МЧС России прилетел в Сербию для тушения лесных пожаров

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Самолет Ил-76 Самолет Ил-76 МЧС РФ прибыл в Сербию для тушения природных пожаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Самолет МЧС России приземлился в аэропорту сербского города Ниш в 23.10 мск", - сказал собеседник агентства.

По его словам, группу специалистов МЧС РФ в аэропорту встретили представители российско-сербского гуманитарного центра, посольства РФ в Республике Сербия, Сектора по ЧС МВД Сербии и администрации города.

"К тушению природных пожаров в Сербии российский самолет приступит утром 2 ноября", - добавил представитель министерства.

Воздушное судно оснащено специальными выливными авиационными приборами (ВАП-2), что позволяет сбросить за один раз на очаг пожара более 42 тонн воды. Ранее в министерстве РИА Новости сообщили, что всего в Сербию для участия в ликвидации природных пожаров направлены 12 специалистов МЧС России.

Сектор по ЧС МВД Сербии ранее задействовал 200 человек на тушении крупного возгорания на горном массиве Стара-Планина на границе с Болгарией. Пожар на высоте 1,9 тысячи метров над уровнем моря начался около полудня в воскресенье в месте Вражья-Глава. Отмечается, что объекты и население находятся вне опасности.

Решение об официальном запросе правительству России о пожарном самолете принято кабмином Сербии в четверг. В подписанном премьером Аной Брнабич документе указано, что Ил-76 будет на три дня с момента прибытия задействован в тушении пожара на горном массиве Стара-Планина на границе с Болгарией на юго-востоке страны. Сербское правительство выделило на эти расходы 22,5 миллиона динаров (около 190 тысяч евро).