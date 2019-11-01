В Канаде ребенок получил конфеты с каннабисом на Хэллоуин

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Родители из Родители из канадского города Колдбрук в провинции Новая Шотландия нашли конфеты с каннабисом среди сладостей, которые их ребенок получил на Хэллоуин , полиция занимается расследованием инцидента, сообщил в пятницу телеканал CTV News

Сообщается, что в четверг родители проверили сладости, которыми его ребенка угостили жители города во время Хэллоуина. Среди конфет они обнаружили упаковку с мармеладом, на которой была специальная этикетка, указывающая на то, что в состав конфет входил каннабис.

Пока неизвестно, кто именно дал ребенку эти сладости. Полиция проводит расследование и призывает родителей проверить сладости, которыми их детей угостили во время праздника.