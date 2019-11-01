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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Лавров отметил интерес стран Африки к совместной промышленной зоне

23:35 01.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Страны Африки интересуются проектом совместной с Россией промышленной зоны, аналогичной той, что строится в Египте, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"С Египтом в ближайшее время будет открыто строительство российской промышленной зоны прямо на берегу Суэцкого канала. Уже более 20 крупных компаний записались в качестве ее будущих резидентов. Там будет осуществляться локализация производства российских компаний для Египта и других стран африканского континента", - заявил Лавров в интервью программе "Международное обозрение" на канале "Россия 24".
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"Интерес к аналогичному проекту высказывают и другие страны Африки – уже южнее Сахары", - добавил он.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаСергей ЛавровМИД РФМоскваАфрикаРоссияЭкономика
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