Лавров отметил интерес стран Африки к совместной промышленной зоне

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Страны Африки интересуются проектом совместной с Россией промышленной зоны, аналогичной той, что строится в Египте, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"С Египтом в ближайшее время будет открыто строительство российской промышленной зоны прямо на берегу Суэцкого канала. Уже более 20 крупных компаний записались в качестве ее будущих резидентов. Там будет осуществляться локализация производства российских компаний для Египта и других стран африканского континента", - заявил Лавров в интервью программе "Международное обозрение" на канале "Россия 24".
"Интерес к аналогичному проекту высказывают и другие страны Африки – уже южнее Сахары", - добавил он.