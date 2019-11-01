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РИА Новости
Война в Сирии

Лавров: Путин не видит себя на Ближнем Востоке "укротителем гадюшника"

23:20 01.11.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российский президент Владимир Путин, действуя на Ближнем Востоке, не видит себя укротителем гадюшника, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Ведущий передачи "Международное обозрение" на телеканале "Россия 24" попросил Лаврова прокомментировать американскую карикатуру, на которой Путин держит огромный клубок змей с надписью "Ближний Восток" и говорит: "Наконец-то Россия контролирует ситуацию на Ближнем Востоке".
"Не думаю, что Владимир Владимирович Путин видит себя в роли укротителя гадюшника. Мы так не рассматриваем игроков на Ближнем Востоке... Мы себя так не позиционируем и наших партнеров на Ближнем Востоке в таком виде не изображаем. Там у каждого есть своя правда, свои интересы. Есть восточные традиции, в том числе традиции продвигать интересы не вполне открытыми методами. Это жизнь", - заявил Лавров.
Он заверил, что в интересах России "иметь стабильный, устойчивый предсказуемый Ближний Восток".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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Война в Сирии"Россия 24"Ближний ВостокСергей ЛавровМИД РФВладимир ПутинВ мире
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