Лавров: Путин не видит себя на Ближнем Востоке "укротителем гадюшника"

"Не думаю, что Владимир Владимирович Путин видит себя в роли укротителя гадюшника. Мы так не рассматриваем игроков на Ближнем Востоке... Мы себя так не позиционируем и наших партнеров на Ближнем Востоке в таком виде не изображаем. Там у каждого есть своя правда, свои интересы. Есть восточные традиции, в том числе традиции продвигать интересы не вполне открытыми методами. Это жизнь", - заявил Лавров.