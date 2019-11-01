Лавров: Путин не видит себя на Ближнем Востоке "укротителем гадюшника"

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российский президент Владимир Путин, действуя на Ближнем Востоке, не видит себя укротителем гадюшника, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Ведущий передачи "Международное обозрение" на телеканале "Россия 24" попросил Лаврова прокомментировать американскую карикатуру, на которой Путин держит огромный клубок змей с надписью "Ближний Восток" и говорит: "Наконец-то Россия контролирует ситуацию на Ближнем Востоке".
"Не думаю, что Владимир Владимирович Путин видит себя в роли укротителя гадюшника. Мы так не рассматриваем игроков на Ближнем Востоке... Мы себя так не позиционируем и наших партнеров на Ближнем Востоке в таком виде не изображаем. Там у каждого есть своя правда, свои интересы. Есть восточные традиции, в том числе традиции продвигать интересы не вполне открытыми методами. Это жизнь", - заявил Лавров.
Он заверил, что в интересах России "иметь стабильный, устойчивый предсказуемый Ближний Восток".