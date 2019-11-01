Израильские военные заявили о новом обстреле из Газы

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноя - РИА Новости. Израильские военные сообщили о новом ракетном залпе из сектора Газа, ракеты были сбиты. Система оповещения вновь сработала в Сдероте и приграничных районах.
"Сирены вновь прозвучали в городе Сдероте и в районах, прилегающих к сектору Газа", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.
"Вторая очередь ракет из сектора Газа была выпущена в сторону израильских мирных жителей. Система противоракетной обороны "Железный купол" продолжает перехватывать запуски", - написал своем Twitter глава международного отдела армейской пресс-службы Йонатан Конрикус.
Ранее в пятницу семь снарядов были выпущены с территории палестинского анклава в сторону израильских населенных пунктов. Все они были перехвачены системой ПРО "Железный купол".