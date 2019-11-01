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РИА Новости

Израильские военные заявили о новом обстреле из Газы

23:20 01.11.2019
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© РИА Новости / Иссам Аль-Римави / Перейти в фотобанкИзраильские военнослужащие
Израильские военнослужащие
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноя - РИА Новости. Израильские военные сообщили о новом ракетном залпе из сектора Газа, ракеты были сбиты. Система оповещения вновь сработала в Сдероте и приграничных районах.
"Сирены вновь прозвучали в городе Сдероте и в районах, прилегающих к сектору Газа", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.
"Вторая очередь ракет из сектора Газа была выпущена в сторону израильских мирных жителей. Система противоракетной обороны "Железный купол" продолжает перехватывать запуски", - написал своем Twitter глава международного отдела армейской пресс-службы Йонатан Конрикус.
Ранее в пятницу семь снарядов были выпущены с территории палестинского анклава в сторону израильских населенных пунктов. Все они были перехвачены системой ПРО "Железный купол".
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Палестино-израильский конфликтПалестинский вопрос, или проблема сосуществования еврейского и арабского государств на территории Палестины, находится в центре многолетнего арабо-израильского противостояния. Подробнее об истории конфликта – в инфографике Ria.ru.
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