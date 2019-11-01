Израильские военные заявили о новом обстреле из Газы

"Сирены вновь прозвучали в городе Сдероте и в районах, прилегающих к сектору Газа", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Ранее в пятницу семь снарядов были выпущены с территории палестинского анклава в сторону израильских населенных пунктов. Все они были перехвачены системой ПРО "Железный купол".