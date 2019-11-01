Вопросы на вступительном экзамене в XIX веке поразили пользователей Сети

Российские математики объяснили существование "окна Овертона" Российские и зарубежные ученые нашли математическое объяснение тому, как меняются убеждения в обществе, и почему люди часто наотрез отказываются верить во что-то, к примеру, в глобальное потепление, несмотря на 100% доказательства его существования.