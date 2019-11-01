Вопросы на вступительном экзамене в XIX веке поразили пользователей Сети

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Пользователей Сети озадачил список вопросов к вступительному экзамену в Тринити-колледж Кембриджского университета в 1895 году. Его опубликовал профессор Оксфордского университета Уильям Уайт в твиттере.
Экзаменаторы спрашивали абитуриентов об истории Англии в период с 1485 по 1815 год. Во время вступительного испытания нужно было в развернутом ответе оценить правление исторических личностей, а также проанализировать события, оставившие след в истории страны. Всего в списке 12 тем.
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"Дайте оценку внешней политике короля Генриха VIII до 1520 года. Как реформы Эдуарда VI способствовали возвращению католицизма под властью королевы Марии I? Казнь Марии Стюарт усилила или ослабила позицию Елизаветы I?" — спрашивается в первых трех вопросах.
Пользователи соцсетей сочли экзамен чересчур сложным. Многие отметили, что раньше было больше требований к абитуриентам.
"Заучивать и повторять чужие идеи намного легче, чем критически анализировать. Но последнее гораздо важнее", — отметил @SaladScissor.
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"Эти вопросы были серьезным испытанием", — уверен @geeb54.
"Тут даже нет раздела, где можно соотнести вопрос с ответом?!" — ужаснулся @JackbyRequest.
"Я сомневаюсь, что кто-то моложе 40 лет сегодня мог бы правильно ответить хотя бы на некоторые вопросы из списка", — считает @Maxaretunit.
Однако некоторые подписчики отметили, что студентам в XIX веке было легче.
"Тогда было намного меньше истории", — пошутил @william_whyte.
"С каждым годом темы становятся сложнее", — написал @SarfEastCaff.
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