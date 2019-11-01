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РИА Новости

Вопросы на вступительном экзамене в XIX веке поразили пользователей Сети

23:19 01.11.2019 (обновлено: 23:47 01.11.2019)
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© Fotolia / Magdalena KucovaБиблия
Библия
© Fotolia / Magdalena Kucova
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Пользователей Сети озадачил список вопросов к вступительному экзамену в Тринити-колледж Кембриджского университета в 1895 году. Его опубликовал профессор Оксфордского университета Уильям Уайт в твиттере.
Экзаменаторы спрашивали абитуриентов об истории Англии в период с 1485 по 1815 год. Во время вступительного испытания нужно было в развернутом ответе оценить правление исторических личностей, а также проанализировать события, оставившие след в истории страны. Всего в списке 12 тем.
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Пользователи соцсетей сочли экзамен чересчур сложным. Многие отметили, что раньше было больше требований к абитуриентам.
"Заучивать и повторять чужие идеи намного легче, чем критически анализировать. Но последнее гораздо важнее", — отметил @SaladScissor.
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"Эти вопросы были серьезным испытанием", — уверен @geeb54.
"Тут даже нет раздела, где можно соотнести вопрос с ответом?!" — ужаснулся @JackbyRequest.
"Я сомневаюсь, что кто-то моложе 40 лет сегодня мог бы правильно ответить хотя бы на некоторые вопросы из списка", — считает @Maxaretunit.
Однако некоторые подписчики отметили, что студентам в XIX веке было легче.
"Тогда было намного меньше истории", — пошутил @william_whyte.
"С каждым годом темы становятся сложнее", — написал @SarfEastCaff.
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