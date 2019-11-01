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РИА Новости
Война в Сирии

Лавров призвал обеспечить языковые и культурные права курдов

23:17 01.11.2019
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / ТАСС/POOL
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Языковые и культурные права курдов, как и остальных меньшинств, должны быть обеспечены, при этом нужно исходить из принципа территориальной целостности, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Надо искать договоренности, которые бы опирались прежде всего на суверенитет и территориальную целостность каждой из этих стран (с курдским населением - Ирака, Ирана, Турции, Сирии). И, во-вторых, обеспечивали курдам, как и любому другому этническому, конфессиональному меньшинству, неотъемлемые языковые, культурные и прочие права", - заявил Лавров в интервью программе "Международное обозрение" на телеканале "Россия 24".
Карта российско-турецких договорённостей по Сирии
23 октября, 20:46РИА Новости
Новые российско-турецкие договоренности по Сирии
Турция в начале сентября проводила военную операцию против курдов на северо-востоке Сирии. В ходе переговоров Турции с США и Россией была достигнута договоренность об отводе курдских отрядов от турецкой границы.
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Война в СирииВойна в СирииСергей ЛавровМИД РФТурцияСирияВ мире
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