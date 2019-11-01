Лавров призвал обеспечить языковые и культурные права курдов

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Языковые и культурные права курдов, как и остальных меньшинств, должны быть обеспечены, при этом нужно исходить из принципа территориальной целостности, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Надо искать договоренности, которые бы опирались прежде всего на суверенитет и территориальную целостность каждой из этих стран (с курдским населением - Ирака, Ирана, Турции, Сирии). И, во-вторых, обеспечивали курдам, как и любому другому этническому, конфессиональному меньшинству, неотъемлемые языковые, культурные и прочие права", - заявил Лавров в интервью программе "Международное обозрение" на телеканале "Россия 24".
23 октября, 20:46РИА НовостиНовые российско-турецкие договоренности по Сирии
Турция в начале сентября проводила военную операцию против курдов на северо-востоке Сирии. В ходе переговоров Турции с США и Россией была достигнута договоренность об отводе курдских отрядов от турецкой границы.