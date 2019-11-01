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РИА Новости

Палач "Бутырки" рассказал, что чувствовал при исполнении приговоров

23:16 01.11.2019 (обновлено: 00:02 02.11.2019)
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© Flickr / JewcanoПистолет Макарова
Пистолет Макарова
© Flickr / Jewcano
Пистолет Макарова. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Бывший исполнитель смертных приговоров в "Бутырке" рассказал "МК", что чувствовал, когда казнил осужденных.
"Исполнять смертные приговоры не так страшно, как кажется", — признался мужчина.
Он отметил, что никто не ставил его в известность, какое преступление совершил приговоренный к казни человек. По словам бывшего сотрудника "Бутырки", ему это было безразлично.
"Главное, что он был преступник, которого суд, государство, народ, признал недостойным жизни. Он был враг. Я чувствовал себя как на войне. Я солдат, который просто исполняет приказ народа", — подчеркнул он.
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Мужчина также рассказал, что никогда не видел лиц осужденных и не рассказывал о работе членам семьи.
"Эта часть моей работы по исполнению приговоров была секретной", — пояснил он. Никто из родных и близких об этом не знает по сей день, отметил экс-сотрудник "Бутырки".
Последний смертный приговор в России исполнили 2 сентября 1996 года. В настоящий момент в стране действует мораторий на высшую меру наказания.
Член Общественной палаты РФ Шота Горгадзе
22 октября, 17:46Сказано в эфире
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Бутырская тюрьмаРоссияОбщество
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