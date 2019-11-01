Лавров назвал Аль-Багдади порождением США

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел "астанинской тройки"

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Глава российского МИД США ". Глава российского МИД Сергей Лавров назвал лидера террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакр аль-Багдади "порождением".

"Министерство обороны России уже сделало комментарий по Аль-Багдади . Мы хотим получить дополнительную информацию. Все было торжественно и в ликующем стиле объявлено, но наши военные пока изучают дополнительно факты – многое из того, что было произнесено США, они пока подтвердить не могут", — заявил Лавров в интервью программе "Международное обозрение" на канале "Россия 24"

Министр добавил, что "уничтожение террористов, если оно действительно состоялось - ведь Аль-Багдади уже объявляли убитым многократно – это, наверное, позитивный шаг, учитывая его вредоносную роль в формировании "Исламского государства"* и в попытке создать халифат".

В то же время он напомнил, что Аль-Багдади "является — являлся, если он уже мертв — порождением Соединенных Штатов".

"ИГИЛ* как таковая возникла после незаконного вторжения в Ирак, развала иракского государства и выпуска из тюрем экстремистов, которые американцами там содержались, а потом были отпущены на волю. Поэтому в известной степени американцы ликвидировали того, кого сами породили, если это состоялось на самом деле", — сказал Лавров.

Президент США Дональд Трамп 27 октября заявил о ликвидации Аль-Багдади. По словам главы Белого дома, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать".

Позже официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что у России нет достоверной информации о том, что американские военные провели операцию по "очередному" уничтожению Аль-Багдади. Усомнился в этом и президент Сирии Башар Асад.

*Террористическая организация, запрещенная в России