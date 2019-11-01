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РИА Новости
Война в Сирии

Лавров назвал Аль-Багдади порождением США

23:13 01.11.2019 (обновлено: 23:31 01.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел "астанинской тройки"
Глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел астанинской тройки
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал лидера террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакр аль-Багдади "порождением США".
"Министерство обороны России уже сделало комментарий по Аль-Багдади. Мы хотим получить дополнительную информацию. Все было торжественно и в ликующем стиле объявлено, но наши военные пока изучают дополнительно факты – многое из того, что было произнесено США, они пока подтвердить не могут", — заявил Лавров в интервью программе "Международное обозрение" на канале "Россия 24".
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Министр добавил, что "уничтожение террористов, если оно действительно состоялось - ведь Аль-Багдади уже объявляли убитым многократно – это, наверное, позитивный шаг, учитывая его вредоносную роль в формировании "Исламского государства"* и в попытке создать халифат".
В то же время он напомнил, что Аль-Багдади "является — являлся, если он уже мертв — порождением Соединенных Штатов".
"ИГИЛ* как таковая возникла после незаконного вторжения в Ирак, развала иракского государства и выпуска из тюрем экстремистов, которые американцами там содержались, а потом были отпущены на волю. Поэтому в известной степени американцы ликвидировали того, кого сами породили, если это состоялось на самом деле", — сказал Лавров.
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И след простыл. США избавились от аль-Багдади "должным образом"Госдепу, точнее, его особому, имени товарища Пауэлла, отделу по пробиркам дан приказ готовить емкость с порошком, похожим на пепел аль-Багдади, чтобы потрясти им воображение Совбеза. Если до этого дело дойдет.
Президент США Дональд Трамп 27 октября заявил о ликвидации Аль-Багдади. По словам главы Белого дома, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать".
Позже официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что у России нет достоверной информации о том, что американские военные провели операцию по "очередному" уничтожению Аль-Багдади. Усомнился в этом и президент Сирии Башар Асад.
*Террористическая организация, запрещенная в России
ИноСМИ. Серьезно
Трофей и Трамп. Ликвидация аль-Багдади
Вчера, 14:00
746002075
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Война в СирииВойна в СирииАбу Бакр аль-БагдадиСергей ЛавровМИД РФСШАВ мире
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