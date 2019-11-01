Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-01T23:09Z
https://ria.ru/20191101/1560512880.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153148/21/1531482179_0:111:3589:2130_1036x0_80_0_0_573544eee93549291763511f1aee7b1f.jpg
РИА Новости

США продлили на год программу временной защиты граждан Гондураса

23:09 01.11.2019
52
© AFP 2019 / Pedro PardoКараван мигрантов из Гондураса в США на мосту между Гватемалой и Мексикой
Караван мигрантов из Гондураса в США на мосту между Гватемалой и Мексикой
© AFP 2019 / Pedro Pardo
МЕХИКО, 1 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Гондураса сообщил по итогам переговоров с секретарем министерства внутренней безопасности США о продлении на год статуса временной защиты для тысяч мигрантов, ожидающих решения по запросу об иммиграции на территории США.
"Ещё один год спокойствия и возможностей для наших сограждан, входящих в программу временной защиты", - сообщил министр в Twitter.
На территории США находятся свыше 44 тысяч граждан Гондураса, ожидающих решения иммиграционных властей страны. Согласно программе временной защиты, все они имеют временное право трудоустройства на территории США, однако в 2018 году правительство объявило о её закрытии. Истечение срока действия временной защиты могло привести к массовым депортациям из США граждан Гондураса, однако власти договорились о его продлении.
Гватемала, Гондурас и Сальвадор лидируют по числу незаконных мигрантов и соискателей убежища в США. Президент США Дональд Трамп называет борьбу с нелегальной иммиграцией одним из главных приоритетов своей политики. С этой целью в стране ужесточается миграционное законодательство, а на отдельных участках границы с Мексикой возводится стена для предотвращения проникновения в США нелегальных мигрантов.
План действий Мексики включает усиление иммиграционного контроля в пограничных с США регионах силами национальной гвардии, а также регистрацию и помощь мигрантам из стран Центральной Америки на территории Мексики в координации с правительствами Сальвадора, Гватемалы и Гондураса, создание рабочих мест на северной и южной границах страны. При этом те мигранты, которые не захотят проходить процесс регистрации в Мексике, будут вынуждены отправиться обратно на родину.
Тони Эрнандес
19 октября, 01:44РИА Новости
В США признали брата главы Гондураса виновным в незаконном наркообороте
010000
Обсудить 0
Министерство внутренней безопасности СШАСШАГондурасВ мире
Рекомендуем
Фирменная символика холдинга Группа ГАЗ
США продлили отсрочку введения санкций по "Группе ГАЗ"
Комплекс ПВО Patriot израильской армии
На юге Израиля сработали сирены
Дамаск, Сирия
Конституционный комитет Сирии изучит все предыдущие конституции страны
Города мира. Херсониссос
Паломнический центр РПЦ обнародовал черный список епархий Элладской церкви
Открытый люк
Мужчина в Архангельске погиб, провалившись в коллектор
Грузовой контейнер в порту Саванна в США
США и Китай согласовали основные пункты торгового соглашения, сообщили СМИ
Глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел астанинской тройки
Лавров назвал Аль-Багдади порождением США
Обмен ракетными ударами между Израилем и сектором Газа. 14 ноября 2018
Из Газы выпустили семь ракет по Израилю
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Белый дом готов к импичменту Трампа в палате представителей
Скоростная автомагистраль
"Автодор" открыл голосование по имени для трассы Москва – Казань
Российская военная полиция на северо-востоке Сирии
Российские военные рассказали о маршруте патрулирования в провинции Алеппо
Запеченная свиная рулька, способ подачи
Диетолог рассказала, как прийти в форму после праздников
Вид на улицы Женевы
Делегаты конституционного комитета Сирии не договорились о месте его работы
Кафедральный собор экзархата православных русских церквей в Западной Европе Собор Александра Невского в Париже
Священники объяснили присоединение парижской Архиепископии к РПЦ
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
СМИ: Южная Корея и Япония не обменивались данными по пускам ракет КНДР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:19Трамп пообещал избранному президенту Аргентины поддержку в МВФ
00:14В Квебеке почти миллион домов остались без электричества из-за шторма
00:10Американский грузовой корабль Cygnus отправится на МКС
00:09В Черногории министр туризма подал в отставку, проиграв борьбу с коррупцией
23:59Страны Европы выбирают пагубный путь, идя на поводу у США, заявил Лавров
23:59От американских санкций не застрахованы даже союзники США, считает Лавров
23:56В Киото туристам запретили фотографировать гейш
23:55Лавров рассказал, что США делают с сирийской нефтью
23:54Москве интересно подключить Иран к формату Россия-Китай-США по Афганистану
23:51Лавров заявил, что США продолжают поддерживать "Белые каски" в Сирии
23:47Самолет МЧС России прилетел в Сербию для тушения лесных пожаров
23:44Трек Риты Дакоты за один день стал самым продаваемым
23:42МИД Украины вызвал посла Франции для пояснения резких высказываний Макрона
23:37В Канаде ребенок получил конфеты с каннабисом на Хэллоуин
23:35Лавров отметил интерес стран Африки к совместной промышленной зоне
23:28Погибшие в Эссексе в фургоне грузовика мигранты были гражданами Вьетнама
23:20Лавров: Путин не видит себя на Ближнем Востоке "укротителем гадюшника"
23:20Израильские военные заявили о новом обстреле из Газы
23:19Вопросы на вступительном экзамене в XIX веке поразили пользователей Сети
23:17Лавров призвал обеспечить языковые и культурные права курдов
Лента новостейМолния