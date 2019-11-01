США продлили на год программу временной защиты граждан Гондураса

Караван мигрантов из Гондураса в США на мосту между Гватемалой и Мексикой

МЕХИКО, 1 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Министр иностранных дел Гондураса сообщил по итогам переговоров с секретарем министерства внутренней безопасности США о продлении на год статуса временной защиты для тысяч мигрантов, ожидающих решения по запросу об иммиграции на территории США.

"Ещё один год спокойствия и возможностей для наших сограждан, входящих в программу временной защиты", - сообщил министр в Twitter.

На территории США находятся свыше 44 тысяч граждан Гондураса, ожидающих решения иммиграционных властей страны. Согласно программе временной защиты, все они имеют временное право трудоустройства на территории США, однако в 2018 году правительство объявило о её закрытии. Истечение срока действия временной защиты могло привести к массовым депортациям из США граждан Гондураса, однако власти договорились о его продлении.

Гватемала, Гондурас и Сальвадор лидируют по числу незаконных мигрантов и соискателей убежища в США. Президент США Дональд Трамп называет борьбу с нелегальной иммиграцией одним из главных приоритетов своей политики. С этой целью в стране ужесточается миграционное законодательство, а на отдельных участках границы с Мексикой возводится стена для предотвращения проникновения в США нелегальных мигрантов.