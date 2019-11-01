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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Паломнический центр РПЦ обнародовал черный список епархий Элладской церкви

22:54 01.11.2019 (обновлено: 22:56 01.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГорода мира. Херсониссос
Города мира. Херсониссос
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Паломнический центр Московского патриархата составил предварительный список епархий Элладской православной церкви, которые не благословляется посещать паломникам из Русской православной церкви.
Ранее Элладская церковь предприняла действия по признанию украинских раскольников - так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), архиепископ Афинский и всей Греции Иероним направил поздравительное послание главе ПЦУ Епифанию Думенко. Священный Синод РПЦ в ответ заявил о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Греческой церкви, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками. В эти епархии верующим Русской церкви не будут благословляться поездки.
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"В ответ на поступающие запросы Паломнический центр Московского патриархата разъясняет, что в настоящее время, на основании заявления Священного Синода Русской православной церкви, не благословляется посещение паломниками следующих епархий Элладской православной церкви: Афинская епархия, г. Афины; Лангадская епархия, г. Лангада; Верийская епархия, г. Верия; Артская епархия, г. Арта; Триккийская епархия, г. Триккала; Димитриадская епархия, г. Волос", - сообщили в Паломническом центре.
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана ПЦУ, образованная путем слияния двух других раскольнических структур. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. РПЦ 15 октября 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
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Религия и мировоззрениеЭлладская православная церковьНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьАфиныУкраинарелигияВ мире
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