Белый дом готов к импичменту Трампа в палате представителей

ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости. Белый дом ожидает, что демократы в палате представителей проголосуют за импичмент президента Дональда Трампа, заявила пресс-секретарь президента Стефани Гришэм.
"Мы готовы к тому, что импичмент произойдет", — сказала Гришэм в интервью Fox News.
Она отметила, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси "ясно дала понять", что демократы в палате проголосуют соответствующим образом.
31 октября, 21:54Сказано в эфире"Если не произойдет чуда". Эксперт оценил шансы на импичмент ТрампаПалата представителей конгресса официально запустила процедуру импичмента Дональда Трампа. Зачем его оппоненты пошли на этот шаг, хотя сенат почти наверняка за него не проголосует, в эфире радио Sputnik объяснил политолог Андрей Манойло.
Я бы не сказала, что это (импичмент. — Прим. ред.) гарантировано, но да, мы этого ожидаем.
Накануне палата представителей проголосовала за начало формальной процедуры импичмента Трампа. Документ определяет, каким образом будет проходить расследование в отношении американского лидера.
Если по результатам следствия найдутся основания для импичмента, их вынесут на голосование в палату представителей. Конгрессмены должны поддержать обвинительное заключение, чтобы его рассмотрели в сенате. Демократы, инициировавшие импичмент, составляют большинство в палате представителей, но в верхней палате парламента большинство за республиканцами, которые на данный момент не намерены отстранять Трампа от власти.
Демократы начали процедуру импичмента Трампа, так как считают, что он оказывал давление на власти Украины с целью проведения расследования против политического оппонента на будущих выборах — Джо Байдена. Сам Трамп заявляет, что призывал украинские власти лишь бороться с коррупцией. По его словам, Байден потребовал от Киева уволить генпрокурора, который расследовал дело против его сына.