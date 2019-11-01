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РИА Новости

Белый дом готов к импичменту Трампа в палате представителей

22:46 01.11.2019 (обновлено: 23:15 01.11.2019)
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© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
© AP Photo / Andrew Harnik
ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости. Белый дом ожидает, что демократы в палате представителей проголосуют за импичмент президента Дональда Трампа, заявила пресс-секретарь президента Стефани Гришэм.
"Мы готовы к тому, что импичмент произойдет", — сказала Гришэм в интервью Fox News.
Она отметила, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси "ясно дала понять", что демократы в палате проголосуют соответствующим образом.
Президент США Дональд Трамп
31 октября, 21:54Сказано в эфире
"Если не произойдет чуда". Эксперт оценил шансы на импичмент ТрампаПалата представителей конгресса официально запустила процедуру импичмента Дональда Трампа. Зачем его оппоненты пошли на этот шаг, хотя сенат почти наверняка за него не проголосует, в эфире радио Sputnik объяснил политолог Андрей Манойло.

Я бы не сказала, что это (импичмент. — Прим. ред.) гарантировано, но да, мы этого ожидаем.

Исполняющий обязанности пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм
Стефани Гришэм
пресс-секретарь президента США
Накануне палата представителей проголосовала за начало формальной процедуры импичмента Трампа. Документ определяет, каким образом будет проходить расследование в отношении американского лидера.
Если по результатам следствия найдутся основания для импичмента, их вынесут на голосование в палату представителей. Конгрессмены должны поддержать обвинительное заключение, чтобы его рассмотрели в сенате. Демократы, инициировавшие импичмент, составляют большинство в палате представителей, но в верхней палате парламента большинство за республиканцами, которые на данный момент не намерены отстранять Трампа от власти.
Демократы начали процедуру импичмента Трампа, так как считают, что он оказывал давление на власти Украины с целью проведения расследования против политического оппонента на будущих выборах — Джо Байдена. Сам Трамп заявляет, что призывал украинские власти лишь бороться с коррупцией. По его словам, Байден потребовал от Киева уволить генпрокурора, который расследовал дело против его сына.
Президент США Дональд Трамп во время заявления о ликвидации лидера ИГ* аль-Багдади
Вчера, 19:07Акценты
А им "сжигать" охота. Конгресс США устроит Трампу covfefeСобственно, свое "фе" ‒ это все, что демократы и смогут выражать хозяину Белого дома. День за днем, месяц за месяцем. И так до следующего ноября. Вряд ли они сместят его раньше. Не факт, что им удастся это и через год.
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Импичмент Дональда ТрампаНэнси ПелосиУкраинаАдминистрация президента СШАДональд ТрампВашингтон (город)СШАВ мире
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