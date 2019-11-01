Белый дом готов к импичменту Трампа в палате представителей

А им "сжигать" охота. Конгресс США устроит Трампу covfefe Собственно, свое "фе" ‒ это все, что демократы и смогут выражать хозяину Белого дома. День за днем, месяц за месяцем. И так до следующего ноября. Вряд ли они сместят его раньше. Не факт, что им удастся это и через год.