Диетолог рассказала, как прийти в форму после праздников

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Врач-диетолог Анна Петрина рассказала Врач-диетолог Анна Петрина рассказала "Москве 24" , как привести себя в форму после праздничных застолий.

Организму поможет прийти в нормальное состояние разгрузочный день на минеральной воде или зеленом чае, отметила специалист. За сутки необходимо выпить 1,5-2 литра жидкости.

"Если нет противопоказаний по здоровью, то разгрузочный день — это очень хороший вариант. Вам станет легче. Можно в этот день сходить в сауну попариться", — рассказала собеседница телеканала.

Петрина посоветовала уделить время физическим нагрузкам. В ходе тренировок мышцы выделяют большое количество веществ, которые регулируют метаболизм и помогают наладить работу кишечника. После занятий спортом можно сходить в баню и выпить травяного чая, если нет проблем с давлением, добавила врач.

Еще одним способом избавиться от последствий переедания, а также улучшить цвет лица диетолог назвала прием натощак минеральной воды с сорбентом и магнезией. Однако такая процедура подходит далеко не всем, подчеркнула Петрина.

"Перед ней лучше всего проконсультироваться со специалистом, потому что противопоказаний много. Например, заболевания желудочно-кишечного тракта, полипы и камни в желчном пузыре", — пояснила она.