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РИА Новости

Диетолог рассказала, как прийти в форму после праздников

22:35 01.11.2019 (обновлено: 22:36 01.11.2019)
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© Fotolia / Maksim Shebeko Запеченная свиная рулька, способ подачи
Запеченная свиная рулька, способ подачи
© Fotolia / Maksim Shebeko
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Врач-диетолог Анна Петрина рассказала "Москве 24", как привести себя в форму после праздничных застолий.
Организму поможет прийти в нормальное состояние разгрузочный день на минеральной воде или зеленом чае, отметила специалист. За сутки необходимо выпить 1,5-2 литра жидкости.
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"Если нет противопоказаний по здоровью, то разгрузочный день — это очень хороший вариант. Вам станет легче. Можно в этот день сходить в сауну попариться", — рассказала собеседница телеканала.
Петрина посоветовала уделить время физическим нагрузкам. В ходе тренировок мышцы выделяют большое количество веществ, которые регулируют метаболизм и помогают наладить работу кишечника. После занятий спортом можно сходить в баню и выпить травяного чая, если нет проблем с давлением, добавила врач.
Еще одним способом избавиться от последствий переедания, а также улучшить цвет лица диетолог назвала прием натощак минеральной воды с сорбентом и магнезией. Однако такая процедура подходит далеко не всем, подчеркнула Петрина.
"Перед ней лучше всего проконсультироваться со специалистом, потому что противопоказаний много. Например, заболевания желудочно-кишечного тракта, полипы и камни в желчном пузыре", — пояснила она.
Перед приемом пищи лучше принять ферменты, которые снимут нагрузку с поджелудочной железы, заявила врач. Она также порекомендовала не злоупотреблять жирной пищей и алкоголем.
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