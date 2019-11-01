Мужчина в Архангельске погиб, провалившись в коллектор

"Мужчина провалился в коллектор, заполненный водой, и погиб, колодец очень глубокий, по предварительным данным, до девяти метров. Он был заполнен водой, что осложняло извлечение тела", - сообщил представитель ведомства.

По его словам, это не первый случай в Архангельской области, когда люди проваливаются в открытые или плохо закрытые коллекторы, заполненные водой.