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РИА Новости

Из Газы выпустили семь ракет по Израилю

22:31 01.11.2019 (обновлено: 22:43 01.11.2019)
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© РИА Новости / Ахмет Абед / Перейти в фотобанкОбмен ракетными ударами между Израилем и сектором Газа. 14 ноября 2018
Обмен ракетными ударами между Израилем и сектором Газа. 14 ноября 2018
© РИА Новости / Ахмет Абед
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноя — РИА Новости. Из палестинского сектора Газа выпустили семь ракет в сторону приграничных израильских населенных пунктов, сообщили в армии обороны Израиля.
"Сирены воздушной тревоги прозвучали несколько минут назад. <...> Система ПРО "Железный купол" перехватила все ракеты", — говорится в сообщении военных.
Накануне израильская армия сбила ракету, запущенную из Газы, после того как в кибуцах Беэри и Алумим сработали сирены. В ответ на обстрел военные поразили ряд объектов движения ХАМАС.
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29 октября, 18:28РИА Новости
Израильские истребители сбили беспилотник в районе сектора Газа
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Армия обороны ИзраиляСектор ГазаИзраильВ мире
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