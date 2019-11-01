Из Газы выпустили семь ракет по Израилю

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноя — РИА Новости. Из палестинского сектора Газа выпустили семь ракет в сторону приграничных израильских населенных пунктов, сообщили в армии обороны Израиля.
"Сирены воздушной тревоги прозвучали несколько минут назад. <...> Система ПРО "Железный купол" перехватила все ракеты", — говорится в сообщении военных.
Накануне израильская армия сбила ракету, запущенную из Газы, после того как в кибуцах Беэри и Алумим сработали сирены. В ответ на обстрел военные поразили ряд объектов движения ХАМАС.