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РИА Новости
Республика Дагестан

Дагестану до конца 2019 года дополнительно выделят 70 школьных автобусов

22:23 01.11.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Вологодской областиШкольные автобусы
Школьные автобусы
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Вологодской области
МАХАЧКАЛА, 1 ноя – РИА Новости. Дагестан получит до конца текущего года дополнительно70 школьных автобусов, сообщила вице-премьер правительства – глава Минобрнауки республики Уммупазиль Омарова в ходе видеоконференции по обеспечению безопасности перевозки школьников.
"В 2018 году мы получили 140 новых автобусов на средства федерального бюджета. В текущем году уже за счет республиканского бюджета дополнительно приобретено 95 школьных автобусов. До конца декабря Дагестану выделят еще 70 единиц школьного автотранспорта за счет федеральных средств", - сообщила Омарова.
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В пресс-службе главы и правительства Дагестана отметили, что глава Минобрнауки республики обратила внимание на необходимость обеспечить правильную эксплуатацию школьных автобусов, в частности, на необходимость оснащения их системами ГЛОНАСС и тахографами, а также проведения предрейсового медосмотра водителей.
"К сожалению, до сих пор имеются образовательные учреждения, де имеющие лицензии на перевозку детей", - добавила зампред правительства региона. Она поручила главам муниципалитетов взять под личный контроль вопрос получения таких лицензий.
В пресс-службе напомнили, что решение ряда социальных вопросов, в том числе приобретение дополнительных школьных автобусов, ремонт школ, закупка медоборудования и ремонт автомобильных дорог республиканского значения, стало возможным благодаря экономии семи миллиардов рублей в бюджете региона, о чем глава республики Владимир Васильев доложил на встрече с президентом России в июле.

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Республика ДагестанУммупазиль ОмароваМахачкалаОбщество
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