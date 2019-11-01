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РИА Новости
Война в Сирии

Боевики обстреляли правительственные силы САР в провинции Латакия

22:11 01.11.2019
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© Фото : SANAПодразделения сирийской армии недалеко от турецкой границы к северо-востоку от Эль-Хасаки
Подразделения сирийской армии недалеко от турецкой границы к северо-востоку от Эль-Хасаки
© Фото : SANA
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Боевики за прошедшие сутки обстреляли позиции правительственных сил САР в трех населенных пунктах провинции Латакия, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
За минувшие сутки российские военные зафиксировали 14 случаев нарушения режима прекращения огня, боевики обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама.
"Также обстрелам террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ) и иностранных боевиков подверглись позиции правительственных сил в районе населенных пунктов Акко, Телль-Раша и Зувейкат провинции Латакия", - сказал Боренков.
По его словам, сирийские военнослужащие не пострадали.
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