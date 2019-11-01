Российские военные рассказали о маршруте патрулирования в провинции Алеппо

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулирование на северо-востоке сирийской провинции Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
Военная полиция ВС РФ и турецкая сторона в пятницу совершили первое совместное патрулирование в районе Камышлы у северной границы Сирии. Колонна российских и турецких войск вышла из пункта Дербесия в пятницу в 12.00. Протяженность маршрута составила 110 километров. Патрулирование длилось около четырех часов.
"Продолжается патрулирование российской военной полиции по маршруту Каракозак-Кобани-Коран на северо-востоке провинции Алеппо", - сказал Боренков.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник сообщил, что отвод курдов завершён досрочно. После этого должно начаться совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.