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РИА Новости

США продлили отсрочку введения санкций по "Группе ГАЗ"

21:58 01.11.2019 (обновлено: 22:18 01.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковФирменная символика холдинга "Группа ГАЗ"
Фирменная символика холдинга Группа ГАЗ
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ВАШИНГТОН, 1 ноя – РИА Новости. Минфин США продлевает отсрочку введения санкций по "Группе ГАЗ" до 31 марта 2020 года, следует из документа опубликованного ведомством в пятницу.
"Обеспечить передачу долга, собственного капитала или прочих активов в "Группе ГАЗ" за пределами США иным лицам за пределами США разрешается до 12:01 утра по восточному летнему времени, 31 марта 2020 года", - говорится в документе.
США в апреле прошлого года внесли в "черный список" (SDN-лист) Олега Дерипаску и контролируемые им компании. Активы фигурантов списка в США блокируются, а бизнес с ними запрещается. Однако 27 января американский минфин вывел из-под санкций En+ и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго", после того как Дерипаска снизил свою долю в En+ ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров. Сам бизнесмен, а также "Группа ГАЗ", которую он контролирует через холдинг "Русские машины", остались в списке.
Сроки вступления в силу ограничений для "Группы ГАЗ" неоднократно продлевались. Последний раз до 8 ноября текущего года.
Антироссийские санкции и международная торговля
23 ноября 2017, 10:20РИА Новости
Санкции против России и международная торговляВ 2014 году на фоне присоединения Крыма и ситуации на Украине США ввели в отношении России санкции, которые затем неоднократно расширялись. Подробнее о том, как эти меры сказались на международной торговле, - в инфографике Ria.ru.
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Санкции в отношении РоссииГруппа ГАЗСШАЭкономика
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