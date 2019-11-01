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РИА Новости

Жительница Урала получила шесть лет колонии за убийство мужа

21:56 01.11.2019
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© Depositphotos / AndreyPopovМолоток и наручники на столе у судьи
Молоток и наручники на столе у судьи
© Depositphotos / AndreyPopov
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Суд в городе Первоуральск Свердловской области приговорил женщину к шести годам колонии за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью мужа, в результате чего тот скончался, мотивом преступления стало то, что он не дарил ей подарки, сообщает в пятницу СУСК РФ по региону.
"Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Приговор вступил в законную силу. Женщина 58 лет признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
По версии следствия, в ночь на 9 июня подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступила в конфликт со своим 59-летним мужем.
"Как поясняла подсудимая в ходе следствия, ссора произошла на почве того, что ее супруг в тот злополучный день потратил деньги на выпивку, пригласив в гости малознакомых людей. Женщину оскорбило то, что он тратит деньги на посторонних, а ей "за 10 лет ничего не купил", - отмечается в сообщении.
В ходе ссоры женщина вооружилась кухонным ножом и ранила им мужа в грудь, полагают следователи. От полученной травмы мужчина через несколько часов скончался на месте происшествия, уточняет СУСК.
Подозреваемый в убийстве ребенка в Нарьян-Маре Денис Поздеев
Вчера, 20:21Радио Sputnik
"Поехала крыша". Подозреваемый об убийстве мальчика в Нарьян-Маре
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СУ СК РФ по Свердловской областиПервоуральскПроисшествия
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