Жительница Урала получила шесть лет колонии за убийство мужа

"Как поясняла подсудимая в ходе следствия, ссора произошла на почве того, что ее супруг в тот злополучный день потратил деньги на выпивку, пригласив в гости малознакомых людей. Женщину оскорбило то, что он тратит деньги на посторонних, а ей "за 10 лет ничего не купил", - отмечается в сообщении.