Жительница Урала получила шесть лет колонии за убийство мужа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Суд в городе Первоуральск Свердловской области приговорил женщину к шести годам колонии за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью мужа, в результате чего тот скончался, мотивом преступления стало то, что он не дарил ей подарки, сообщает в пятницу СУСК РФ по региону.
"Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Приговор вступил в законную силу. Женщина 58 лет признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
По версии следствия, в ночь на 9 июня подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступила в конфликт со своим 59-летним мужем.
"Как поясняла подсудимая в ходе следствия, ссора произошла на почве того, что ее супруг в тот злополучный день потратил деньги на выпивку, пригласив в гости малознакомых людей. Женщину оскорбило то, что он тратит деньги на посторонних, а ей "за 10 лет ничего не купил", - отмечается в сообщении.
В ходе ссоры женщина вооружилась кухонным ножом и ранила им мужа в грудь, полагают следователи. От полученной травмы мужчина через несколько часов скончался на месте происшествия, уточняет СУСК.