Делегаты конституционного комитета Сирии не договорились о месте его работы

ЖЕНЕВА, 1 ноя - РИА Новости. Сопредседатели Сопредседатели конституционного комитета Сирии в пятницу не сошлись во мнениях о необходимости переноса его работы в Дамаск.

"Мы надеемся на перенос работы комитета в Дамаск ", - заявил журналистам сопредседатель делегации комитета от сирийских властей Ахмад аль-Кузбари.

Сопредседатель комитета от оппозиции САР Хади аль-Бахра в свою очередь заявил, что членам делегации якобы угрожает опасность в Дамаске и их "преследуют". "Комитет был сформирован в Женеве по решению ООН, нельзя просить их поехать в Дамаск", - заявил аль-Бахра.

Торжественное открытие комитета под эгидой ООН прошло в Женеве в среду. Как сообщил ранее РИА Новости представитель делегации сирийской оппозиции Абдулхаким Башар, основная работа конституционного комитета начнется в понедельник, 4 ноября, в составе малой группы из 45 человек, до этого делегации будут обсуждать организационные вопросы.

Комитет состоит из трех равных частей - по 50 представителей от оппозиции, правительства и гражданского общества. Расширенный состав комитета включает 150 человек, по 50 из каждой группы, и большинством голосов будет принимать конституционные проекты, которые будет готовить малый состав комитета из 45 человек.

Члены малого комитета были назначены из числа соответствующих частей большого состава, по 15 человек от каждой группы. Большой орган может созываться параллельно или периодически по мере продвижения работы малого органа для обсуждения и принятия предложений.