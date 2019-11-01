Конституционный комитет Сирии сформировал группу для разработки проектов

ЖЕНЕВА, 1 ноя - РИА Новости. Малый состав конституционного комитета Малый состав конституционного комитета Сирии утвержден и начнёт работу в понедельник в Женеве, сказал спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен

"Перед нашим заседанием сегодня мы также утвердили список из 45 человек, так называемая редакционная группа. Они встретятся здесь в понедельник. Все группы подтвердили своё участие в малой группе", - сказал Педерсен журналистам.

По его словам, в ходе двухдневного заседания комитета каждый участник смог высказаться. "Все смогли высказаться о своих позициях, это были глубокие дискуссии о будущей конституции Сирии", - добавил спецпосланник.

Отвечая на вопрос, сколько продлится работа малого состав, Педерсен сказал, что эту тему стороны будут обсуждать на выходных.

Комитет состоит из трех равных частей - по 50 представителей от оппозиции, правительства и гражданского общества. Расширенный состав комитета включает таким образом 150 человек и большинством голосов будет принимать конституционные проекты, которые будет готовить малый состав комитета из 45 человек. Члены малого состава были назначены из числа соответствующих частей большого состава, по 15 человек от каждой группы. Большой состав может созываться параллельно или периодически по мере продвижения работы малого - для обсуждения и принятия предложений.