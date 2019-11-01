Педерсен оценил консультации конституционного комитета Сирии

У нас только что закончилась встреча большой группы... Эти два дня также были очень хорошими, конечно, все понимают, что после восьми с половиной лет вооружённого конфликта есть глубокие разногласия, кризис доверия, но тот факт, что 150 сирийцев сидят вместе, говорят друг с другом по той повестке дня, которую мы согласовали, говорят о будущем Сирии - думаю, это довольно впечатляюще.