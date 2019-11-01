Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-01T21:35Z
https://ria.ru/20191101/1560511568.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/154965/10/1549651029_0:287:3128:2047_1036x0_80_0_0_9be3ae932e135e9969fbe8dbfcec4f28.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Педерсен оценил консультации конституционного комитета Сирии

21:35 01.11.2019
234
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСпециальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
ЖЕНЕВА, 1 ноя - РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен назвал хорошими прошедшие в Женеве консультации конституционного комитета Сирии в расширенном составе из 150 человек, несмотря на то, что между сторонами есть разногласия.

У нас только что закончилась встреча большой группы... Эти два дня также были очень хорошими, конечно, все понимают, что после восьми с половиной лет вооружённого конфликта есть глубокие разногласия, кризис доверия, но тот факт, что 150 сирийцев сидят вместе, говорят друг с другом по той повестке дня, которую мы согласовали, говорят о будущем Сирии - думаю, это довольно впечатляюще.

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 5 июля 2019
Гейр Педерсен
Спецпосланник ООН по Сирии
110000
Обсудить 0
Война в СирииГейр ПедерсенВойна в СирииЖенева (город)СирияООНВ мире
Рекомендуем
Жители Нарьян-Мара несут цветы и игрушки к детскому саду Сказка
В Нарьян-Маре рассказали о семье убитого в детском саду мальчика
Скорая помощь на территории детского сада Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
Детский сад Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
Мать убитого в Нарьян-Маре мальчика рассказала подробности случившегося
Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Киеве. 31 октября 2019
Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского рассмешило пользователей Сети
Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
Минобороны назвало провокацией видео "издевательств" в Забайкалье
Цех розлива алкоголя
Ученые назвали причину тяги к алкоголю
Дамаск
Конституционный комитет Сирии утвердил повестку дня и правила поведения
Военнослужащая армии США во время стрельб из автоматической винтовки M16-A4
Американская армия сменит калибр патронов из-за России, сообщили СМИ
Свадьба
Девушку уличили в измене из-за фотографий на свадьбе
Постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя
Небензя назвал инцидент с избиением дипломата в Косово шокирующим
Вид на улицы Женевы
Делегаты конституционного комитета Сирии не договорились о месте его работы
Самолет Сухой Суперджет SSJ100
SSJ100 готовится к экстренной посадке в Тюмени из-за отказа двигателя
Мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований
На Украине возбудили уголовное дело против Кличко
Истребитель-бомбардировщик Су-34
Перевозка Су-34 по дороге удивила американские СМИ
Свято-Александро-Невский Кафедральный Собор в Париже
В парижской Архиепископии рассказали, кто не захотел воссоединения с РПЦ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:19Трамп пообещал избранному президенту Аргентины поддержку в МВФ
00:14В Квебеке почти миллион домов остались без электричества из-за шторма
00:10Американский грузовой корабль Cygnus отправится на МКС
00:09В Черногории министр туризма подал в отставку, проиграв борьбу с коррупцией
23:59Страны Европы выбирают пагубный путь, идя на поводу у США, заявил Лавров
23:59От американских санкций не застрахованы даже союзники США, считает Лавров
23:56В Киото туристам запретили фотографировать гейш
23:55Лавров рассказал, что США делают с сирийской нефтью
23:54Москве интересно подключить Иран к формату Россия-Китай-США по Афганистану
23:51Лавров заявил, что США продолжают поддерживать "Белые каски" в Сирии
23:47Самолет МЧС России прилетел в Сербию для тушения лесных пожаров
23:44Трек Риты Дакоты за один день стал самым продаваемым
23:42МИД Украины вызвал посла Франции для пояснения резких высказываний Макрона
23:37В Канаде ребенок получил конфеты с каннабисом на Хэллоуин
23:35Лавров отметил интерес стран Африки к совместной промышленной зоне
23:28Погибшие в Эссексе в фургоне грузовика мигранты были гражданами Вьетнама
23:20Лавров: Путин не видит себя на Ближнем Востоке "укротителем гадюшника"
23:20Израильские военные заявили о новом обстреле из Газы
23:19Вопросы на вступительном экзамене в XIX веке поразили пользователей Сети
23:17Лавров призвал обеспечить языковые и культурные права курдов
Лента новостейМолния