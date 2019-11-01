Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Первые пассажиры поедут по железной дороге в Симферополь и Севастополь уже в этом году, сообщает российский Минтранс.
В ведомстве подчеркнули, что это произойдет после ввода в эксплуатацию железнодорожной части моста через Керченский пролив.
29 июля, 17:31Сказано в эфиреВ Крыму прокомментировали призывы Киева к санкциям из-за Крымского мостаНа Украине призвали ввести санкции против компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста. Найдут ли эти призывы поддержку на Западе, в эфире радио Sputnik рассказал депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара.
"Для осуществления транспортного сообщения Росжелдором были разработаны маршруты и графики движения поездов, которые станут частью единой транспортной системы железнодорожного сообщения страны", - говорится в сообщении.
Возить пассажиров с материковой части России в Крым и обратно будет частная российская компания "Гранд Сервис Экспресс".
В министерстве отметили, что с этой инициативой выступила сама компания.
Оператора пассажирских поездов на полуостров официально объявили после сегодняшней рабочей поездки министра транспорта Евгения Дитриха в Крым, где он проинспектировал готовность объектов железной дороги к началу перевозок.
"Гранд Сервис Экспресс" создали в 2002 году. Эта компания специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках комфорт-класса, в том числе на популярном маршруте Москва – Петербург.
В Минтрансе заявили, что "Гранд Сервис Экспресс" соответствует всем требованиям к компаниям подобного профиля.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили раньше, чем ожидалось. Президент России Владимир Путин открыл автодорожную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автомобильного транспорта запущено 16 мая прошлого года. Открытие движения поездов по железнодорожной части запланировано на декабрь 2019 года.