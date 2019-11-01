Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Первые пассажиры поедут по железной дороге в Симферополь и Севастополь уже в этом году, сообщает российский Минтранс.

В ведомстве подчеркнули, что это произойдет после ввода в эксплуатацию железнодорожной части моста через Керченский пролив.

"Для осуществления транспортного сообщения Росжелдором были разработаны маршруты и графики движения поездов, которые станут частью единой транспортной системы железнодорожного сообщения страны", - говорится в сообщении.

Возить пассажиров с материковой части России в Крым и обратно будет частная российская компания "Гранд Сервис Экспресс".

В министерстве отметили, что с этой инициативой выступила сама компания.

Оператора пассажирских поездов на полуостров официально объявили после сегодняшней рабочей поездки министра транспорта Евгения Дитриха в Крым, где он проинспектировал готовность объектов железной дороги к началу перевозок.

"Гранд Сервис Экспресс" создали в 2002 году. Эта компания специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках комфорт-класса, в том числе на популярном маршруте Москва – Петербург.

В Минтрансе заявили, что "Гранд Сервис Экспресс" соответствует всем требованиям к компаниям подобного профиля.