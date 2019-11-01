Собянин произвел кадровые перестановки в управах районов

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Мэр Москвы Мэр Москвы Сергей Собянин произвел кадровые перестановки в десяти управах столичных районов, соответствующие распоряжения опубликованы на официальном сайте правительства Москвы.

Так, глава управы Ярославского района Москвы Сергей Киржаков был освобожден с должности в связи с выходом на пенсию. На его место назначили бывшего главу управы района Ростокино Михаила Бурцева.

"Назначить Бурцева Михаила Михайловича на должность главы управы Ярославского района города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы, но не превышающий предельный срок замещения указанной должности, установленный нормативными правовыми актами города Москвы, освободив от замещаемой должности главы управы района Ростокино", - говорится в распоряжении.

Главой управы Ростокино назначили бывшую главу управы района Марьина роща Светлану Гордикову. А ее место теперь займет экс-глава управы района Отрадное Владимир Литовский. В Отрадное мэр назначил Павла Литовченко, который ранее занимал соответствующую должность в Лосиноостровском районе, где теперь главой будет Роберто Леонов.