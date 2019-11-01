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РИА Новости

Собянин произвел кадровые перестановки в управах районов

21:15 01.11.2019 (обновлено: 21:16 01.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин посетил гастрономический фестиваль "Золотая осень" на Красной площади в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил гастрономический фестиваль Золотая осень на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин произвел кадровые перестановки в десяти управах столичных районов, соответствующие распоряжения опубликованы на официальном сайте правительства Москвы.
Так, глава управы Ярославского района Москвы Сергей Киржаков был освобожден с должности в связи с выходом на пенсию. На его место назначили бывшего главу управы района Ростокино Михаила Бурцева.
"Назначить Бурцева Михаила Михайловича на должность главы управы Ярославского района города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы, но не превышающий предельный срок замещения указанной должности, установленный нормативными правовыми актами города Москвы, освободив от замещаемой должности главы управы района Ростокино", - говорится в распоряжении.
Главой управы Ростокино назначили бывшую главу управы района Марьина роща Светлану Гордикову. А ее место теперь займет экс-глава управы района Отрадное Владимир Литовский. В Отрадное мэр назначил Павла Литовченко, который ранее занимал соответствующую должность в Лосиноостровском районе, где теперь главой будет Роберто Леонов.
Кроме того, бывший глава района Лианозово Сергей Юрьев назначен на соответствующую должность в Бибирево, а на его место придет экс-глава управы района Северный Елена Колесова. В то же время бывший глава управы района Бибирево Вадим Бужгулашвили станет главой управы Алексеевского района, а Екатерина Потапенко, которая ранее занимала эту должность, назначена в управу района Северный.
Красная площадь в Москве
28 октября, 13:09РИА Новости
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