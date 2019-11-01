Шестуну перепредъявили обвинение, сообщила его супруга

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Следствие перепредъявило обвинение бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Следствие перепредъявило обвинение бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну , сообщила РИА Новости его жена Юлия Шестун.

Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 по 2018 годы и все это время, считает СК РФ , незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. Вместе с сообщниками чиновник, по мнению следствия, проворачивал крупные аферы с муниципальной землей, в результате которых она продавалась в десятки раз ниже рынка. Как заявляет СК РФ, махинации сделали Шестуна миллиардером.

По словам супруги Шестуна, суть обвинения не изменилась, только некоторые формулировки. "Во время повторного предъявления обвинений экс-главе Серпуховского района, пережившему почти 200 дней голодовки, стало плохо после многочасовых следственных действий", - отметила она.

По ее словам, медработник не стала освобождать его от следственных действий.

"Мой подзащитный был настолько слаб, что не мог даже реагировать на поведение врача", - добавила адвокат Алла Кульбаева.

Она просит провести проверку действий медработника.