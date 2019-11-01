Шестуну перепредъявили обвинение, сообщила его супруга

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Следствие перепредъявило обвинение бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, сообщила РИА Новости его жена Юлия Шестун.
Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 по 2018 годы и все это время, считает СК РФ, незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. Вместе с сообщниками чиновник, по мнению следствия, проворачивал крупные аферы с муниципальной землей, в результате которых она продавалась в десятки раз ниже рынка. Как заявляет СК РФ, махинации сделали Шестуна миллиардером.
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По словам супруги Шестуна, суть обвинения не изменилась, только некоторые формулировки. "Во время повторного предъявления обвинений экс-главе Серпуховского района, пережившему почти 200 дней голодовки, стало плохо после многочасовых следственных действий", - отметила она.
По ее словам, медработник не стала освобождать его от следственных действий.
"Мой подзащитный был настолько слаб, что не мог даже реагировать на поведение врача", - добавила адвокат Алла Кульбаева.
Она просит провести проверку действий медработника.
Бывший чиновник, который находится в СИЗО более года, вину не признает и считает, что его уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района. Перед задержанием бывший глава района записывал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором жаловался на давление и угрозы, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков впоследствии заявлял, что ему "нечего сказать по этой теме".