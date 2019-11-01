Ил-76 вылетел из России в Сербию для тушения лесных пожаров

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Самолет-танкер Ил-76 МЧС России вылетел в Сербию для тушения природных пожаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Самолет вылетел в город Ниш Республики Сербия в 20.00 по московскому времени", - сказал собеседник агентства.
По его словам, планируется, что Ил-76 приступит к работе по тушению природных пожаров уже завтра, в субботу. Воздушное судно оснащено специальными выливными авиационными приборами (ВАП-2), что позволяет сбросить за один раз на очаг пожара более 42 тонн воды.
По словам собеседника агентства, всего в Сербию для участия в ликвидации природных пожаров направлены 12 специалистов МЧС России.