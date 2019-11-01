Ил-76 вылетел из России в Сербию для тушения лесных пожаров

"Самолет вылетел в город Ниш Республики Сербия в 20.00 по московскому времени", - сказал собеседник агентства.

По его словам, планируется, что Ил-76 приступит к работе по тушению природных пожаров уже завтра, в субботу. Воздушное судно оснащено специальными выливными авиационными приборами (ВАП-2), что позволяет сбросить за один раз на очаг пожара более 42 тонн воды.