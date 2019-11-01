Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев появился на публике

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Муж актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые за несколько месяцев появился перед журналистами, сообщает Piter.TV.
В четверг 31 октября в Петербурге состоялась премьера ледового мюзикла Татьяны Навки "Руслан и Людмила", одну из главных ролей в котором исполняет Чернышев. Перед выступлением спортсмены собрались на пресс-конференцию. Чернышев появился в конце мероприятия, чтобы сделать общее фото, после чего удалился.
Отвечая на вопрос о самочувствии фигуриста, Татьяна Навка заявила, что он готов к работе.
Болезнь Заворотнюк
В августе СМИ сообщили, что известная актриса Анастасия Заворотнюк лечится от онкологического заболевания. Продюсер Андрей Разин заявил, что у нее диагностировали четвертую стадию рака мозга. Однако он не уточнил, откуда у него эта информация.
В сентябре в прессе появились сообщения, будто актриса находится в состоянии медикаментозной комы и ее подключили аппарату искусственной вентиляции легких. Однако в аккаунте Заворотнюк в инстаграме появился репост с опровержением этой информации.