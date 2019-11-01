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РИА Новости

Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев появился на публике

20:41 01.11.2019 (обновлено: 20:42 01.11.2019)
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© РИА Новости / Анна Сергеева / Перейти в фотобанкПетр Чернышев
Петр Чернышев
© РИА Новости / Анна Сергеева
Перейти в фотобанк
Петр Чернышев. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Муж актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые за несколько месяцев появился перед журналистами, сообщает Piter.TV.
В четверг 31 октября в Петербурге состоялась премьера ледового мюзикла Татьяны Навки "Руслан и Людмила", одну из главных ролей в котором исполняет Чернышев. Перед выступлением спортсмены собрались на пресс-конференцию. Чернышев появился в конце мероприятия, чтобы сделать общее фото, после чего удалился.
Отвечая на вопрос о самочувствии фигуриста, Татьяна Навка заявила, что он готов к работе.

Болезнь Заворотнюк

В августе СМИ сообщили, что известная актриса Анастасия Заворотнюк лечится от онкологического заболевания. Продюсер Андрей Разин заявил, что у нее диагностировали четвертую стадию рака мозга. Однако он не уточнил, откуда у него эта информация.
В сентябре в прессе появились сообщения, будто актриса находится в состоянии медикаментозной комы и ее подключили аппарату искусственной вентиляции легких. Однако в аккаунте Заворотнюк в инстаграме появился репост с опровержением этой информации.
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
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ОбществоПетр ЧернышевТатьяна НавкаАнастасия ЗаворотнюкРоссияСанкт-Петербург
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