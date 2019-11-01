В ЛНР заявили, что обнаружили тайник с оружием у линии соприкосновения

"Сотрудниами управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры ЛНР в лесопосадочной полосе, примерно в одном километре от населенного пункта Лобачево (ЛНР), выявлен замаскированный "тайник" с боевыми припасами и взрывчатыми веществами", - сообщили в ведомстве.

По данным Генпрокуратуры, в тайнике обнаружены два миномета калибром 82 миллиметра, мины, гранаты и более 4,1 тысячи патронов различного калибра. " По факту обнаружения оружия проводится проверка. Не исключено, что данное оружие могло быть использовано украинскими диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) для подготовки диверсий на территории республики", - отметили в пресс-службе.