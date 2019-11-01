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РИА Новости

В ЛНР заявили, что обнаружили тайник с оружием у линии соприкосновения

20:39 01.11.2019 (обновлено: 20:55 01.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 1 ноя - РИА Новости. Сотрудники Генпрокуратуры самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружили тайник с оружием, взрывчаткой и боеприпасами у линии соприкосновения в Донбассе, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Сотрудниами управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры ЛНР в лесопосадочной полосе, примерно в одном километре от населенного пункта Лобачево (ЛНР), выявлен замаскированный "тайник" с боевыми припасами и взрывчатыми веществами", - сообщили в ведомстве.
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По данным Генпрокуратуры, в тайнике обнаружены два миномета калибром 82 миллиметра, мины, гранаты и более 4,1 тысячи патронов различного калибра. " По факту обнаружения оружия проводится проверка. Не исключено, что данное оружие могло быть использовано украинскими диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) для подготовки диверсий на территории республики", - отметили в пресс-службе.
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