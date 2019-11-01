Семь пассажиров SSJ-100 в Тюмени не стали продолжать полет

"Семь человек (отказались продолжать полет)", - сказала собеседница агентства, уточнив, что пассажирам вернут деньги за билеты.

В пресс-службе авиаперевозчика ранее сообщили РИА Новости, что самолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании "Ямал" должен был следовать рейсом Тюмень - Санкт-Петербург. На борту находились 80 пассажиров и четыре члена экипажа. Экипаж самолета при взлете почувствовал удар, произошел сбой работы турбины, отказал левый двигатель, и командир принял решение выработать топливо и потом сесть в аэропорту взлета. Самолет благополучно сел в Тюмени.