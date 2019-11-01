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РИА Новости

SSJ100, у которого отказал двигатель в Тюмени, отстранят от полетов

20:38 01.11.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании "Ямал"
Самолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании Ямал
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя - РИА Новости, Ольга Ерачина. Самолет Sukhoi Superjet-100, у которого отказал двигатель в Тюмени, будет отстранен от полетов и отправлен на ремонт, сообщила РИА Новости в пятницу представитель авиакомпании "Ямал".
В пресс-службе авиаперевозчика ранее сообщили РИА Новости, что самолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании "Ямал" должен был следовать рейсом Тюмень - Санкт-Петербург. На борту находились 80 пассажиров и четыре члена экипажа. Экипаж самолета при взлете почувствовал удар, произошел сбой работы турбины, отказал левый двигатель, и командир принял решение выработать топливо и потом сесть в аэропорту взлета. Самолет благополучно сел в Тюмени.
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"Естественно. А как он будет летать со сломанным двигателем?" - сказала собеседница агентства в ответ на вопрос о том, будет ли самолет отстранен от полетов.
Она добавила, что борт будет направлен на ремонт. По ее словам, пассажиры пока находятся в аэропорту.
Резервный рейс с пассажирами SSJ-100 из Тюмени ожидают в Петербурге к 22.30, сообщил РИА Новости представитель управляющей компании аэропорта ООО "Воздушные ворота северной столицы".
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