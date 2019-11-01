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РИА Новости
Война в Сирии

Российские военные рассказали о первом совместном патрулировании с Турцией

19:40 01.11.2019 (обновлено: 20:12 01.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПатруль военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
Патруль военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
КАМЫШЛЫ (Сирия), 1 ноя — РИА Новости. Первое совместное патрулирование сирийско-турецкой границы российской военной полицией и погранслужбой Турции прошло штатно, заявил журналистам полковник Александр Безклубов.
Офицер военной полиции Вооруженных сил России подчеркнул, что замечаний не было, "техника не подвела, люди не подвели, с задачей справились".
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Безклубов добавил, что стороны договорились о патрулировании этого участка как минимум через две недели. Он подчеркнул, что следующий маршрут "в любом случае должен быть лучше предыдущего".
Ранее в Минобороны сообщили, что патруль за четыре часа прошел "маршрут протяженностью более 110 километров в западном направлении от таможенного перехода Дербесия на глубине шесть километров от сирийско-турецкой границы и обратно".
Стороны проинспектировали обстановку в ряде крупных населенных пунктов.
Военнослужащие передвигались на российских бронированных автомобилях "Тигр" и "Тайфун" и бронемашинах Kirpi турецкой погранслужбы — всего девять единиц техники.
Безопасность колонны обеспечивал БТР-82 российской военной полиции.
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16 октября, 20:18РИА Новости
Турецкая военная операция "Источник мира"
Ситуация на севере арабской республики обострилась в начале октября, когда Анкара начала операцию "Источник мира", направленную против курдских отрядов.
Семнадцатого числа по договоренности с США Турция приостановила боевые действия, чтобы курды могли вывести свои формирования из 30-километровой буферной зоны на границе.
На прошлой неделе президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели шестичасовые переговоры, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.
Документ предусматривает ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Они призваны содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также осуществлять совместно с турками патрулирование.
Во вторник было объявлено о досрочном отводе курдов. Позже начались разведывательные полеты и разминирование на маршрутах турецко-российского контроля.
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