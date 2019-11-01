Российские военные рассказали о первом совместном патрулировании с Турцией

КАМЫШЛЫ (Сирия), 1 ноя — РИА Новости. Первое совместное патрулирование сирийско-турецкой границы российской военной полицией и погранслужбой Турции прошло штатно, заявил журналистам полковник Александр Безклубов.

Офицер военной полиции Вооруженных сил России подчеркнул, что замечаний не было, "техника не подвела, люди не подвели, с задачей справились".

Безклубов добавил, что стороны договорились о патрулировании этого участка как минимум через две недели. Он подчеркнул, что следующий маршрут "в любом случае должен быть лучше предыдущего".

Ранее в Минобороны сообщили, что патруль за четыре часа прошел "маршрут протяженностью более 110 километров в западном направлении от таможенного перехода Дербесия на глубине шесть километров от сирийско-турецкой границы и обратно".

Стороны проинспектировали обстановку в ряде крупных населенных пунктов.

Военнослужащие передвигались на российских бронированных автомобилях "Тигр" и "Тайфун" и бронемашинах Kirpi турецкой погранслужбы — всего девять единиц техники.

Безопасность колонны обеспечивал БТР-82 российской военной полиции.

Ситуация на севере арабской республики обострилась в начале октября, когда Анкара начала операцию "Источник мира" , направленную против курдских отрядов.

Семнадцатого числа по договоренности с США Турция приостановила боевые действия, чтобы курды могли вывести свои формирования из 30-километровой буферной зоны на границе.

На прошлой неделе президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели шестичасовые переговоры, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.

Документ предусматривает ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Они призваны содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также осуществлять совместно с турками патрулирование.