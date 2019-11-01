Задержанного в США бизнесмена Билалова отпустили под залог

ВАШИНГТОН, 1 ноя – РИА Новости. Бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов отпущен под залог из миграционной службы США, решение о его дальнейшей судьбе примет суд, сообщил в пятницу РИА Новости и.о. пресс-секретаря ведомства Брайан Кокс.
"Он был освобожден из заключения в миграционной службе вчера после внесения залога, и остается в процессе выдворения через суд. Миграционная служба не может спекулировать по поводу результатов этого юридического процесса", - сказал он.
Ранее Билалова задержали в связи с нарушением визового режима, так как он не покинул США в предусмотренные визой сроки.
Билалов был связан со скандалом вокруг строительства олимпийских трамплинов. Посетивший в начале 2013 года олимпийскую стройку президент России Владимир Путин подверг резкой критике Билалова, чья компания отвечала за проект. В итоге завершение работ было поручено Сбербанку, а Билалов лишился постов в компании и в ОКР. Позднее в отношении него было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. 23 октября он был объявлен в розыск.