Задержанного в США бизнесмена Билалова отпустили под залог

ВАШИНГТОН, 1 ноя – РИА Новости. Бывший вице-президент Олимпийского комитета России Бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов отпущен под залог из миграционной службы США, решение о его дальнейшей судьбе примет суд, сообщил в пятницу РИА Новости и.о. пресс-секретаря ведомства Брайан Кокс.

"Он был освобожден из заключения в миграционной службе вчера после внесения залога, и остается в процессе выдворения через суд. Миграционная служба не может спекулировать по поводу результатов этого юридического процесса", - сказал он.

Ранее Билалова задержали в связи с нарушением визового режима, так как он не покинул США в предусмотренные визой сроки.