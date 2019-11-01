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РИА Новости

Задержанного в США бизнесмена Билалова отпустили под залог

19:32 01.11.2019 (обновлено: 19:33 01.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАхмед Билалов
Ахмед Билалов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 1 ноя – РИА Новости. Бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов отпущен под залог из миграционной службы США, решение о его дальнейшей судьбе примет суд, сообщил в пятницу РИА Новости и.о. пресс-секретаря ведомства Брайан Кокс.
"Он был освобожден из заключения в миграционной службе вчера после внесения залога, и остается в процессе выдворения через суд. Миграционная служба не может спекулировать по поводу результатов этого юридического процесса", - сказал он.
Ранее Билалова задержали в связи с нарушением визового режима, так как он не покинул США в предусмотренные визой сроки.
Билалов был связан со скандалом вокруг строительства олимпийских трамплинов. Посетивший в начале 2013 года олимпийскую стройку президент России Владимир Путин подверг резкой критике Билалова, чья компания отвечала за проект. В итоге завершение работ было поручено Сбербанку, а Билалов лишился постов в компании и в ОКР. Позднее в отношении него было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. 23 октября он был объявлен в розыск.
Ахмед Билалов
24 октября, 12:06РИА Новости
История с задержанием Билалова в США не в компетенции Кремля, заявил Песков
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Ахмед БилаловСШАВ мире
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